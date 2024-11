Aurea Zapata ha tenido que cambiar radicalmente el estilo de vida al que estaba acostumbrada, pues ahora se hace cargo, prácticamente, de la crianza de sus dos hijas, pues asegura que su exesposo, Patricio Cabezut, entrega una pensión insuficiente para cubrir los gastos de la familia.

La conductora acudió ayer a "Inverso", un evento de moda de la diseñadora Paola Hinojos, una gran amiga suya, y durante su paso por la alfombra roja habló con la prensa acerca del proceso legal que enfrenta en contra del padre de Lucía y Fátima.

Zapata expresó que ya van tres años desde que Cabezut, demandado por el presunto delito de abuso sexual en contra de sus dos hijas, entrega únicamente 2 mil 700 pesos mensuales para los gastos de las menores.

"2 mil 700 por las dos niñas, dividido en el mes son 44 pesos diarios para cada una", señaló.

Y si bien, Aurea reconoce que hay muchas familias que sobreviven con esta cantidad de dinero, señaló que por el estilo de vida al que están acostumbradas, es una suma que no cubre sus gastos.

Además de las conducciones privadas que realiza, que la ayudan a solventar los servicios y las necesidades de todos los días, como lo son el agua, la luz, el teléfono, la colegiatura y las actividades de esparcimiento de sus pequeñas, Zapata cuenta con el apoyo de su familia.

"La que está llevando el barco soy yo, nuestra familia, de mi lado materna, nos ha apoyado muchísimo; amigos, tíos", destacó.

Para ajustarse a este nuevo estilo de vida, Aurea confió que ahora se traslada con sus hijas por transporte público.

"Ahora nos movemos en metrobús, en metro; la vida de mis hijas ha cambiado radicalmente".

En una entrevista que Cabezut concedió a Radio Fórmula, en agosto pasado, confirmó que depositaba alrededor de 3 mil pesos mensuales, aunque aclaró que no era de la única forma que apoyaba a la familia, sino que también se hacía cargo del mantenimiento del departamento que viven, el cual necesita de diversos cuidados, por lo que, en total, estaría entregando alrededor de 30 mil pesos cada mes.

"No sólo doy voluntariamente una pensión, una pensión que ni ella ni sus abogados ha solicitado que haga, no sólo es la pensión que doy y deposito mensualmente a la cuenta de ella, deposito también el mantenimiento mensual de una propiedad que me pertenece, donde ellas vivan y que cuesta vivir ahí, si sacas el promedio te da una cantidad elevada, son casi 30 mil pesos de aportación", argumentó.

Sin embargo, su exeposa afirmó ayer que el juez, encargado de su caso, será quien decida cuál es el monto justo para que Cabezut entregue para los gastos de sus hijas.

"Ya un juez le dictará una pensión digna para mis hijas, aquí creo que se trata de derecho y obligaciones".

melc