Aunque desea llegar al siglo de vida, Ignacio López Tarso asegura: "estoy listo para lo que venga"

Sonriente y más pleno que nunca el primer actor Ignacio López Tarso festejó su cumpleaños número 98 acompañado de sus seres queridos, y aunque se dijo emocionado por esta celebración, confesó que lo que más le emociona es llegar al siglo de vida.

“(Estoy) Muy contento, faltan dos años para cumplir el mínimo que quiero, es mi mínimo de vivencia 100 años”, dijo en un encuentro con varios medios de comunicación.

Asimismo, agradeció al público por su cariño, sin emabrgo, lamentó el hecho de que él haya tenido que alejarse del mundo para poder seguirse cuidando de la pandemia por Covid-19, que todavía está presente en el mundo: “me he privado de muy buenos abrazos”, agregó.

El protagonista de cintas como "Macario", toma con humor el tema de su longevidad, incluso, se dice completamente honrado de estar viviendo casi un siglo completo.

“Imagínate cuando estaba terminando 1900 estaba nerviosísimo porque no sabía si iba a llegar al final del siglo, yo decía ha de ser padrísimo dejar un siglo y recibir al otro, pues se me hizo".

Ahora que ve muy cerca los 100 años de edad, Lopez Tarso desea continuar con muy buena salud, como hasta ahora, pero también aseguró que nadie tiene la vida comprada y está preparado para lo que el destino pueda traerle: “Ahora estoy deseando llegar a los 100, ojalá, con la salud no se sabe nunca, yo estoy muy bien en este momento, me siento, sano, fuerte, a gusto, plenamente a gusto y yo no sé mañana qué pueda suceder, pero estoy listo para lo que venga”, comentó en esta conferencia.

Sobre sus proyectos profesionales, el primer actor indicó que tiene muchas ganas de seguir activo, incluso, expresó su deseo por participar en la bioserie que Carla Estarda prepara sobre la cantante Gloria Trevi, pues asegura ser un gran admirador: “Gloria Siempre me ha provocado interés y desear su cercanía. Es muy guapa, es muy atractiva, muy graciosa, canta muy bien, baila estupendo, me gustaría (estar en el proyecto) y en eso estamos”, finalizó.

