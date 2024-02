Audiffred explora en la diversidad de la música electrónica

En la vida nocturna de la Ciudad de México es común encontrar lugares donde el género dominante es la música electrónica, con subgéneros como el techno, pero otros estilos como el drum and bass, que representa la DJ Jessica Audiffred, no tienen la misma cabida.

Por eso la mexicana busca abrir camino al género caracterizado por la fuerte presencia de las percusiones o batería y el bajo, a través de festivales como el Electric Daisy Carnival, en el que se presentará el próximo 24 de febrero.

“Ahí vamos, es algo muy bonito, tenemos el único festival en México de drum and bass (Mad House, organizado por Audiffred), y es el tercer año consecutivo que lo celebraremos. El objetivo es seguir creciendo”, dice a EL UNIVERSAL.

“En ningún lado puedo tocar este tipo de propuesta sonora, entonces tenemos que abrirle camino de una u otra manera. Hay una base muy grande de público que disfruta este género y sólo puede escucharlo una vez al año en EDC. Queremos que sea cada vez más común”.

Pero además de concentrarse en introducir sonidos no tan reconocidos en la escena de la música electrónica mexicana, con su discográfica A Records asegura que se ha dedicado a potenciar el talento de nuevos artistas nacionales que la acompañarán en el escenario principal del EDC este mes.

“Metí artistas que van empezando pero tienen buen apoyo y van con buen soporte. Me da gusto que el festival acepte este tipo de propuestas nuevas para que los artistas se den a conocer. Lo hago porque siempre he creído que mi carrera ha sido, más que con una visión individual, una visión en equipos. Yo no me di a conocer sola y lo mismo ocurre con los nuevos talentos”.

Del lado de la IA

Una de las formas en las que Jessica busca innovar al crear canciones es con base en la Inteligencia Artificial, herramienta que entre la comunidad de música electrónica ha sido bien recibida, ya que permite explorar nuevos sonidos y formas de producir melodías y ritmos.

“Usamos mucho IA, es una herramienta muy cool. Hay gente haciéndolo, es un punto de vista muy original, puedes básicamente crear cualquier tipo de sonido, es fácil hacerlo. Puede que sí se pueda prescindir en algún momento del humano con esta herramienta, pero el toque humano siempre será diferente a una canción de IA”.