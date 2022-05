Así vivieron las primeras horas de matrimonio Kourtney Kardashian y Travis Barker

Todo es miel sobre hojuelas entre Travis Barker y Kourtney Kardashian, quienes este domingo se casaron por la vía legal en un tribunal de Santa Bárbara. La pareja, quien apareció en fotografías a bordo de un auto con las tradicionales latas arrastrando detrás y el letrero de recién casados, no hizo gran alarde de este momento, en realidad, poco después se dirigieron a casa, donde sorprendieron a Alabama Barker , la hija del prometido de la Kardashian, quien estaba haciendo una transmisión en vivo por TikTok y sin querer mostró a los recién casados, quienes hasta el momento no han compartido fotografías de ayer.

“Ustedes sí que están realmente arreglados”, dijo ella volteando hacia la pareja, quien la saludó cariñosamente y se fue a una esquina de la habitación donde se abrazaron viendo hacia la joven que seguía transmitiendo. “Wow, siguen aquí”, dijo ella y movió la cámara para mostrar a los tórtolos abrazados.

Not Kourtney and Travis entering Alabama’s live like as if they didn’t just get married LMAOOO pic.twitter.com/B1xAyIqfzp

— Judi (@ohitsjudi) May 16, 2022