”Juan Gabriel, ¿qué opinas de la música actual?”, se le pregunta a ChatGPT, el bot conversacional que causa tanto asombro como temor por su capacidad de establecer charlas apoyadas con la inteligencia artificial (IA).

“Pues te puedo decir, la música actual tiene de todo un poquito. Gracias a la tecnología podemos llegar a más gente que nunca antes y eso es algo bueno, pero también es cierto que a veces la tecnología hace que la música pierda un poco de su autenticidad y se vuelva menos valorada, ¿me entiendes?”, responde un Juan Gabriel hechizo enclavado en la Matrix.

Esta herramienta, creada por la compañía OpenAI, está disponible de manera gratuita desde el 30 de noviembre pasado y ya ha comenzado a desarrollar interrogantes en la industria de la música, en especial porque también puede crear canciones desde cero, incluso con el estilo de algún cantante.

Esta semana, el cantante australiano Nick Cave mostró su disgusto por una composición creada con esta tecnología que supuestamente emulaba su estilo, algo que consideró “una mierda” y “una burla grotesca de lo que es ser humano”.

“Lo que ChatGPT es, en este caso, es la replicación como una parodia. ChatGPT puede ser capaz de escribir un discurso o un ensayo o un sermón o un obituario, pero no puede crear una canción genuina. Tal vez con el tiempo podría, pero siempre será una réplica”, dijo el músico.

Con el apoyo de este chatbot, EL UNIVERSAL simuló conversaciones con tres grandes compositores mexicanos, ya fallecidos: Juan Gabriel, Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez:

“Creo que es importante encontrar un equilibrio entre seguir las tendencias actuales y mantener nuestra tradición”, dijo “Juanga”.

“Absolutamente, Juan Gabriel”, respondió “Manzanero”: “Es nuestra responsabilidad como artistas mantener viva nuestra tradición y asegurar que nuestra música siga inspirando a futuras generaciones”.

El especialista en Tecnologías de la Comunicación, Emilio Saldaña “Pizu”, considera que los alcances de la herramienta pueden ser positivos, si bien hay aspectos a cuidar: “Leía que es poco probable que la IA te quite tu trabajo, pero no es tan poco probable que alguien que sepa utilizar IA te lo quite; si transporto esto a los autores, creo que el reto es digerirlo”.

Estas son las canciones recreadas por ChatGPT

Juan Gabriel y el dilema de un amor

El estilo de Juan Gabriel es muy variado, dice la plataforma de ChatGPT. “Es una mezcla de ritmos latinos con letras poéticas y emotivas, melodías pegajosas y una gran expresividad vocal”.

Para recrear un tema al estilo del cantautor, se le pidió a la herramienta que se inspirara además en una persona que no es correspondida, de una manera original.

Sólo un Amigo

Sólo un amigo eres para ella,

aunque su corazón lata por ti.

Sólo un amigo eres para ella,

aunque muera por estar a tu lado.

Ella no sabe lo que siente,

ella no te ve cómo tú la ves.

Sólo un amigo eres para ella,

aunque te ame con todo su ser.

Te ve y se le acelera el corazón,

te habla y le tiembla la voz, pero

sólo ve un amigo, en vez de un gran amor.

Trata de ocultar sus sentimientos,

pero a veces se engaña.

Solo un amigo eres para ella,

aunque quisiera ser mucho más.

Solo un amigo eres para ella,

aunque su corazón grite tu nombre.

Sólo un amigo eres para ella,

aunque te ame con toda su alma.



Armando Manzanero nos llevaría a lo sublime

ChatGPT sabe que Armando Manzanero es uno de los compositores “más famosos y respetados del mundo”: “Sus canciones son conocidas por su estilo romántico y melodías pegajosas”. La que emula está dedicada a dos enamorados.

Amor sublime

Cada mañana abro los ojos

y tu rostro es lo primero que yo admiro.

Tu risa, tu sonrisa, es

como una melodía, mi

razón de vivir, mi amor sublime.

Tu voz es mi canción,

tu cuerpo es mi poesía,

tu amor es mi inspiración,

mi amor sublime.

En cada beso, en cada abrazo,

siento tu amor

cada vez más intenso.

Eres mi vida, mi razón,

mi amor sublime.

Así quiero seguir, mi

destino, junto a ti,

mi amor sublime.

Eres mi todo, mi único amor,

mi amor sublime.

Eres mi todo, mi razón

de vivir, mi amor sublime.

Tu amor es vida, mi

destino, mi amor sublime.



Armando Manzanero. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

José Alfredo Jiménez, enclavado en el despecho

El rango vocal de José Alfredo es dinámico, con una gran capacidad para transmitir emociones acompañado de instrumentos tradicionales como guitarra, detalla ChatGPT. En este caso, la herramienta hace una aclaración debido a la petición de un tema de un hombre lastimado al que se le va la vida en alcohol y mujeres: “Aunque esta es una recreación, el contenido de la letra no es algo que se promueva o se apoye”.

Hasta olvidar su nombre

Ella se fue y me dejó solo,

con el corazón roto y el alma vacía.

Ahora busco olvidarla con cualquier mujer

que se me cruce.

Saldré con todas las que quieran para olvidar

su amor. Beberé hasta olvidar su nombre

y seguiré mi camino.

Ella me prometió amor

para siempre, pero se fue con otro.

Ahora busco otra mujer para llenar este vacío

en mi corazón. Saldré con todas las que quieran, para olvidar

su amor. Beberé hasta olvidar su nombre

y seguiré mi camino.

Pero aunque me rodeen mujeres, sigo pensando en ella,

sigo sintiendo su amor.

Aunque trato de olvidarla

saldré con todas las que quieran, para olvidar su amor.

Beberé hasta olvidar su nombre, pero no su amor.



José Alfredo Jiménez. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cómo impactará ChatGPT en la música?

El experto Emilio Saldaña "Pizu" cree que nos encontramos en una etapa temprana para saber y reconocer el impacto de estos sitios web, que incluso podrían ser beneficiosos en algunas áreas.

"Describir el impacto de Google hace 20 años, y que la gente te entendiera es un impacto que yo no he vuelto a vivir hasta ahora con estas herramientas de inteligencia artificial”, comenta el especialista en tecnología, director ejecutivo en ADigital.

Los alcances de esta tecnología pueden ser tanto positivos como negativos, desde ayudar a realizar cálculos complejos, como hacer cómodas algunas áreas a usuarios que lo utilizan, similar a la calculadora, que realiza operaciones de forma más simple, facilita y precisa tareas, pero puso en comodidad a quienes la utilizan indiscriminadamente.

"Creo que es bueno integrar herramientas como el mismo internet, la calculadora y ahora ChatGPT, que expandan nuestros alcances. Sin embargo, cuando acerco esta herramienta a temas que tienen que ver con la composición, la creatividad y la forma en que una persona intenta transmitir a través de las artes un sentimiento y un mensaje en particular, ese todo que conforma una obra, tienen una esencia humana muy particular; que hoy ChatGPT sea capaz de componer o integrar una canción si le damos las instrucciones correctas me parece que implica un reto de replantearnos si eso realmente es creatividad y puede transmitir un sentimiento o no”, opinó Emilio Saldaña.

Tener el conocimiento para que estas herramientas puedan ser aprovechadas será determinante para la influencia de éstas en cualquier área. Emilio cree que esto podría lograrse, pero aún estamos en el principio de la tecnología, por lo que las capacidades creativas de estas herramientas digitales probablemente no rebasen las humanas actualmente.

“Si me das a escoger, te diría que por lo pronto me quedo con lo que significa la creatividad humana, particularmente en las artes, pero me llama mucho la atención lo que la inteligencia artificial pudiera entregarnos", reconoció Emilio Saldaña.

Sin embargo, ChatGTP funciona de forma similar al ser humano, recabando información y decidiendo cómo utilizarla para crear algo en particular que pueda ser considerado como nuevo.

"Vamos construyendo encima de aquello que conocemos, que nos representa importancia en términos intelectuales o emocionales y que digerimos y reinterpretamos, y a partir de eso hacemos una propuesta que consideramos única, propia, esto mismo hoy lo ha empezado a lograr la inteligencia artificial, sin que esto implique que pudiéramos pretender comparar alcances del sentimiento y mensaje humano, y alcances del proceso creativo artificial que lleva una plataforma de este estilo”, concluye.



Con información de Jorge Emilio Sánchez