Así lucen hoy los "Gemelos Brenan" de "Fuera de la ley"

Uno de los programas más exitosos de la década de los 90 fue sin duda “Fuera de la Ley”, el cual contaba con la presencia de dos reporteros, que casualmente eran hermanos, a quienes todos conocíamos como “Los gemelos Brenan”.

Sus nombres eran Jorge y Antonio “Toño” Brenan y también formaron parte del programa “Duro y Directo”, pero de un día para otro dejaron de aparecer en la televisión y no se supo más nada de ellos. Los jóvenes incluso estudiaron en el CEA de Televisa, pero siempre quisieron ser reporteros de nota roja.

Leer más: Las gemelas separadas al nacer como parte de un oscuro experimento que se reencontraron décadas después

¿Qué fue de la vida de los gemelos Brenan?

Los gemelos Brenan se convirtieron en hombres muy deseados por el público femenino, e incluso decidieron probar suerte en la música, al mejor estilo Luis Miguel o Cristian Castro.

Leer más: Los gemelos que nacieron cuando su madre estaba en coma por Covid-19

Los gemelos Brenan también probaron suerte como modelos, e incluso se convirtieron en luchadores de la triple AAA. También participaron en telenovelas como “Salomé”, “Mujeres engañadas”, “Pasión”, “Vivan los niños”, entre muchas más.

Los gemelos Brenan supieron ganarse el cariño del público gracias a su estilo peculiar a la hora de presentar una nota roja, pero también supieron encontrar fuentes confiables para encontrar información policíaca.

¿Por qué se retiraron de la televisión?

Los gemelos Brenan aseguran que se retiraron de la televisión porque se sintieron “abandonados” y “desvalorizados”. Incluso ambos confirmaron que también decidieron retirarse ya que al realizar notas rojas, recibían muchas amenazas de muerte por su trabajo.



Foto: Gemelas Brenan. Fuente: Twitter @showmundialshow

Con el paso de los años, los gemelos Brenan se alejaron de los medios, pero para suerte de sus fanáticos, recientemente publicaron un video en las redes sociales y dejaron con la boca abierta a más de un seguidor.

¿Cómo lucen actualmente los gemelos Brenan?

Los gemelos Brenan siguen conservando su cuerpo atlético, pero se han dejado crecer el cabello y la barba, los cuales ya lucen con muchas canas. Incluso hace un par de meses le brindaron una entrevista a Inés Moreno y hablaron sobre todos los programas de los cuales formaron parte.

Jorge Brenan sigue soltero y trabaja dando pláticas en colegios primarios y secundarios. “Damos pláticas para chavitos de secundaria y primaria, dándoles valores, de sexualidad, amor propio, luego tomo otra forma de vida y trabajo a MH Sistemas, ahí en tecnología de la información, estoy aprendiendo, me da la oportunidad de trabajar desde casa y cuidar a mi mamá, me toca cocinar, hacer el qué hacer, sacarla a caminar, no lo extraño (la televisión)”, aseguró. Mientras tanto, Antonio se casó en 1999 y trabajó con su hermano dando conferencias durante un tiempo.