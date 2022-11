Así luce la Navidad en casa de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Estamos a un día que comience diciembre y, con ello, también dará inicio la cuenta regresiva para recibir a la Navidad y todos los festejos que la rodean. Las fiestas decembrinas se han convertido en una de las fechas favoritas para compartir con la familia, y personalidades del medio artístico lo saben muy bien, como Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que, poco a poco, han abierto su relación para compartirla con su público, presumiendo los arreglos navideños que ya adornan su hogar.

Ya falta muy poco para que llegue la Noche Buena y la Navidad, época en que las familias y amistades se reúnen como en ningún otro momento del año, por lo que el espíritu navideño permea en muchos hogares, algunos de ellos son en la casa de los famosos que cada año no dudan en compartir las tradiciones que llevan a cabo en estas fechas y, aunque Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera siempre han mantenido una vida en pareja muy discreta, este año optaron por mostrar un poco de la forma en que pasarán la Navidad.

Fue Cynthia Rodríguez quien dio el primer paso, al publicar en su cuenta de Instagram un video de cómo luce su hogar, adornado con motivos navideños, los cuales van desde el típico árbol de navidad, decorado con esferas rojas y la típica flor del pino, el cual –además- da la impresión que está escarchado por pequeños copos de nieve.



Alrededor del árbol navideño, la exacadémica muestra peluches de osos polares, que dan la impresión que tratan de alcanzar la copa del pino; también hay un pequeño grupo de ratoncitos tejidos que recuerda al clásico de ballet “El cascanueces”, ambientado en las vísperas de la Navidad.

Acompañado del recorrido por la Navidad de Cyn y Carlos, la cantante y conductora de televisión utilizó el clásico tema de Mariah Carey, “All i want for Christmas is you” para musicalizar el video, y un par de emojis alusivos a estas fechas. A dos días de que Rodríguez compartiera esta publicación, ya cuenta con más de 30 mil reacciones y cientos de comentarios en los que sus amistades y fans le dedican comentarios positivos acerca de la decoración y en la que también le desean lo mejor para las fechas que están por suceder.

Además del efecto que la Navidad produce en las personas habitualmente, esta publicación es una demostración de que Cynthia está más abierta a compartir momentos de su vida familiar a lado de Rivera, pues tienen una relación de más de seis años, sin embargo, fue apenas hace unos meses que la pareja tomó la decisión de abrirse un poco más ante la vista pública.

Rodríguez y Rivera se conocen desde el 2004, época en la que concursaron en la tercera edición de “La Academia” y aunque, desde esa momento, se convirtieron en grandes amigos –según han contado- no fue sino hasta 2015 cuando comenzaron los coqueteos y, para 2016, emprendieron una relación muy hermética, hasta que en 2021, la cantante compartió algunos de sus planes a futuro junto a Rivera para la revista “Caras”, uno de ellos era tener un bebé.

