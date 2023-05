La imagen de Camilla Rosemary Shand, antes conocida como Camilla Parker Bowles por su primer matrimonio; hoy Camilla de Inglaterra, no siempre ha sido la más deslumbrante o querida por el pueblo británico, sobre todo por el papel que jugó en la separación de los entonces príncipes de Gales, Carlos y Diana, pero aun así se ha tratado de indagar sobre quién es esta mujer que a partir de hoy será la reina consorte de Carlos III, en diversas series y documentales.

“El matrimonio del príncipe Carlos y Diana Spencer no salió bien y fue algo que se expuso en los medios, todos conocemos cómo acabó y ambos contaron su versión, él en la televisión y ella en una entrevista, donde sacó a luz ciertos aspectos del matrimonio, específicamente la relación de su esposo con Camilla, la cual nace antes de que ellos se conocieran, pero en ese momento la hoy reina no cumplía con los estándares que se esperaba de un futuro rey de Inglaterra”, dijo Adolfo Álvarez, director general de Contenidos de ¡HOLA! TV y experto en realeza.

El especialista señaló que a pesar de haberse separado un tiempo, en el cual ella contrajo nupcias con Andrew Parker Bowles, su sentir no había muerto y tiempo después retoman su romance, que como todos saben fue cuando el príncipe ya estaba comprometido con Lady Di, su posterior matrimonio llegó a su fin en 1996 y todos señalaron a Camilla como la principal culpable, algo que tomó mayor intensidad un año después cuando Diana muere en París, debido a un accidente automovilístico.

“Evidentemente la imagen de Camilla no ha sido la mejor, pero ha habido todo un proceso de restitución de su figura cuando Carlos y ella deciden casarse, la propia reina Isabel II manifiesta su voluntad de que Camilla sea nombrada reina consorte, con ello recordó que ella vivió con mucho dolor que su marido no fuera nombrado rey; entonces ha habido todo un trabajo para colocarla dentro de la nueva figura que tiene en la familia real. Es cierto que no es de las personas más valoradas, pero también es cierto que a lo largo de los años ha ido mejorando su relación con el pueblo británico”.

Ahora que Camilla es ya la reina consorte, vale la pena conocer un poco más de esta mujer que ya ha pasado a la posteridad y comprender un poco más sus decisiones, acertadas o no, y estas series, películas y documentales pueden ayudar.

CHARLES Y CAMILLA: LO QUE SEA QUE SIGNIFIQUE EL AMOR

Protagonizada por Olivia Poulet y Laurence Fox, esta serie de televisión estrenada en 2005, se centra en la relación del entonces príncipe Carlos y Camilla, desde 1970 a 1981. Aquí se podrá ver cómo la pareja se conoce en un juego de polo, pero a pesar de la química entre ellos deciden seguir sus caminos por separado, él en la Royal Navy y ella casándose con Andrew Parker Bowles, pero cuando el príncipe está a punto de contraer matrimonio con Lady Diana Spencer, ellos se reencuentran.

KING CHARLES AND QUEEN CAMILLA: INTO THE UNKNOWN

Se trata de un documental realizado en 2005, en el cual se analiza el papel que jugará Camilla para mejorar la imagen de la familia real o si su matrimonio con el entonces príncipe Carlos tendría el efecto contrario, para lo cual se hace un recorrido por su historia juntos y se plantea la posibilidad de que en un futuro pueda ganarse el cariño del pueblo.

REINA CAMILLA: ¿LA SUCESORA DE DIANA?

Era 1999 y la pareja conformada por el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles comenzaba a dejarse ver en público, ya como una relación que se encaminaba a ser algo formal, por eso este documental hace un recuento de la vida de esta mujer nacida en Londres y que trabajó como secretaria en el West End, planteando su entonces posible matrimonio con el príncipe y por lo tanto un futuro como reina.

CHARLES AND CAMILLA: AGAINST ALL ODDS

Un documental que se estrenó el año pasado, en él se muestra cómo príncipe Carlos y Camila, duquesa de Cornualles, lucharon contra viento y marea por tener su final feliz, al casarse 35 años después de haber comenzado su romance y cómo se han convertido en una pareja ampliamente aceptada, después de haber enfrentado años de escándalo, atormentados por los medios.