Así fue el día que Angelina Jolie dio un polémico discurso en los Premios Oscar

A poco más de un mes para vivir la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023, siguen apareciendo en la mente de los más fans de esta gala, algunos momentos célebres de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Uno de ellos fue protagonizado por Angelina Jolie.

En el año 1999, Angelina recibió el premio por haber resultado la “Mejor actriz de reparto” en la película “Inocencia Interrumpida”. La cinta tuvo de director a James Mangold y contó con el protagonismo de actrices de renombre como Elisabeth Moss, Winona Ryder, Clea DuVall, Brittany Murphy y Whoopi Goldberg.

La trama de “Inocencia interrumpida” abordaba las vivencias de Susanna Kaysen (encarnada por Winona Ryder), una joven internada en un hospital psiquiátrico por haber sido diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. En dicho establecimiento conoce a otros jóvenes que padecen trastornos mentales.

Entre los otros personajes del hospital, Susanna hace amistad con Lisa, una joven sociópata que la llevará por el mal camino. Esta mujer fue interpretada por la galardonada expareja de Brad Pitt, quien dio un discurso al recibir la estatuilla que quedó como uno de los momentos más icónicos de todas las ediciones.



Cuando la histriónica subió al escenario para recibir el reconocimiento mencionó: “Dios, me sorprende que nunca nadie se haya desmayado aquí arriba. Estoy en shock y estoy tan enamorada de mi hermano ahora mismo.” La sorpresa del público fue total. Nadie entendió nada. La persona a quien la artista se dirigía era James Haven, quien también es hijo de Jon Voight y su madre es Marcheline Bertrand.

Luego de la gala, los hermanos posaron frente a las cámaras dándose un beso en la boca. Lo que siguió fue una catarata de comentarios acerca del posible “incesto” de los actores. “Él me agarró y me dijo que me amaba y sé que él está muy feliz por mí [...] Jamie, sin ti no tengo nada. Eres el hombre más fuerte y asombroso que jamás conocí y te amo. Muchas gracias”, fue el mensaje final que le dedicó Jolie a su hermano.