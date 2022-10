Así fue el día en el que Verónica Castro fue acosada en vivo

Verónica Castro se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser acusada de acoso de niñas menores. Y si bien ha salido a negar que todo esto haya sucedido en verdad no ha podido evitar ser señalada con el dedo. Sin embargo, hubo una oportunidad en su carrera en que las cosas fueron al revés y fue ella la víctima mientras estaba en vivo de uno de sus programas.

Lee también: Así fue la experiencia de Jery Sandoval cuando trabajó con Verónica Castro en la telenovela “Los Reyes”

Fue en 1988 cuando Verónica Castro debió soportar que se un invitado se le insinuara y se le tirara encima. Por aquel entonces era la conductora de “Mala noche…¡No!” y un famoso actor la tocó de forma indebida en el medio de la nota. Su cara lo decía todo, aunque en eso momento ella no supo qué decir.

Cómo fue el día en que Verónica Castro fue acosada en vivo

Fue Enrique Guzmán, el cantante y actor mexicano, quien se sobrepasó con Verónica Castro aquel día. El hombre aprovechó un chiste que realizaba para manosear a la actriz con total descaro. Ella se quedó son rección y solo pudo abanicarse con las tarjetas que tenía en la mano con tal de protegerse de la situación.

Lee también: Maite Perroni celebra boda y no de telenovela

En ese momento, Enrique Guzmán llegó a pensar que no había hecho nada malo. Incluso días después fue invitado a otro programa en donde llegó a bromear con lo que pasó. ¡Hasta pidió que pasaran el video de la nota con Verónica Castro!. Es que según él informaba no existió tal manoseo. Sin embargo, al ver las imágenes no le quedó otra que aceptar su error.

Algunos años después Verónica Castro y Enrique Guzmán debieron volver a verse las caras. En 1996 pasaron por el programa “La Tocada”. Lejos de sujetarse el actor volvió a caer en la tentación, y mientras hacía una vez más chistes, recordando lo pasado, la volvió a abrazar y manoseó sus glúteos ironizando sobre el momento anterior.