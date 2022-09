Así es la relación de Nicolás, el hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr, con sus medias hermanas

Erika Buenfil se hizo cargo de su hijo Nicolás desde que nació. Prácticamente ha sido madre soltera desde el 2005 y en el medio de un escándalo. El adolescente de 17 años es fruto de su relación con el hijo del expresidente Ernesto Zedillo, ERnesto Zedillo Jr, quien le propuesto matrimonio a su actual esposa cuando ella cursaba su quinto mes de embarazo.

Si bien prácticamente no ha tenido relación en todos estos años con su padre, las cosas son algo diferentes con las medias hermanas del hijo de Erika Buenfil. Con Rebeca Saenz el político tuvo a Isabella y Victoria Zedillo. Ellas también son adolescentes y suelen cultivar un bajo perfil aunque cada tanto hacen algunas excepciones desde sus redes sociales.



Nicolás Buenfil y Erika Buenfil. Foto: Instagram @erikabuenfil50

Cómo es la relación del hijo de Erika Buenfil con las hijas de Ernesto Zedillo Jr

El hijo de la “Reina del TikTok” y Ernesto Zedillo Jr pronto cumplirá los 18 años. El tiempo ha pasado y ellos ya se conocieron un día en el que curiosamente Erika Buenfil no se encontraba en casa. Su padre lo buscó hace poco con “la intención de conocerlo en persona”, explicó su madre al confesar que Nicolás se mostró muy emocionado aquel día.

“Me entra una llamada y me dice ‘mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa”, recordó Erika Buenfil sobre cómo fue ese día. “Para él fue un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en la escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir ‘sí tengo una persona y existe’”, agregó.



Isabella Zedillo y su abuelo Ernesto Zedillo. Foto: Twitter @WatanabePau

Pese a lo que muchos pueden llegar a pensar el hijo de Ernesto Zedillo Jr sigue a sus hermanas en Instagram. Si bien su madre explicó en más de una oportunidad que la relación con su padre es “muy lejana” lo cierto es que con sus hermanastras todo parece estar bien. Aunque por el momento parece que el vínculo viene más por el lado de las redes sociales que el de los encuentros presenciales.