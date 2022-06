Así es la nueva “Merlina”, la serie de Tim Burton sobre la hija de la familia Addams

El peculiar misterio que envuelve a la familia Addams ha intrigado al público desde hace décadas. Su creador, Charles Addams dio forma en caricatura a unos siniestros personajes que hacen parodia de una familia normal.

Ahora Tim Burton, el creador de oscuras, pero fantásticas cintas como “Alicia en el País de las Maravillas” y “Charlie y la fábrica de chocolate” tomará la historia de uno de los miembros Addams para explorar una nueva aventura.

Merlina, la única hija de la pareja Addams es también el integrante del grupo con las ideas más retorcidas, pero además es hábil e inteligente. Esta mañana, Netflix dio un primer adelanto de la nueva serie inspirada en este icónico personaje y que llegará al catálogo de la plataforma este año.

La actriz protagonista es la estadounidense Jenna Ortega (“Stuck in the middle”), quien ha adoptado el look de la maquiavélica adolescente: un vestido negro con blanco, semblante pálido y dos largas trenzas.

Según información de la plataforma esta será una “excéntrica serie” sobre la vida de Merlina, a quien le tocará lidiar con la adolescencia en una gótica academia llamada Nevermore. Además la joven tendrá que enfrentar a un misterioso asesino que está relacionado con el oscuro pasado de sus padres.

La historia que comenzó en televisión en la década de los 60 se ha llevado al cine al menos 4 veces, mientras que la famosa familia ha tenido apariciones en series e incluso su propia versión animada.

En el clip Merlina está acompañada de "Dedos" una mano llena de cicatrices que forma parte de la historia desde el inicio.



Foto: Netflix

