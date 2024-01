Así destacó José Agustín el trabajo de Gael García en "Susana me estás matando", cinta basada en uno de sus libros

Cuando José Agustín supo que Gael García Bernal daría vida al protagonista de la versión cinematográfica de su novela "Ciudades desiertas", se puso contento.

El actor tapatío de "Y tu mamá también" y "Amores perros" era el elegido para dar vida a Eligio, el joven que un día despierta solo para descubrir que su pareja lo abandonó para irse a EU, y decide emprender su búsqueda.

La cinta llegó a salas en 2016 con el nombre de "Susana, me estás matando" y bajo la dirección de Roberto Sneider ("Arráncame la vida"), con la española Verónica Echegui en el papel coprotagónico.

"Es muy buen actor, excelente presencia", dijo a la prensa José Agustín, durante la premier del filme.



A pregunta expresa el autor afirmó nunca haberse imaginado a García Bernal en el papel.



"(Pero) Nunca me imaginé nada cuando hice a Eligio, pero bueno, ya cuando ví que él lo iba a hacer, dije perfecto", recalcó.



Me estás matando Susana arribó a salas con la clasificación no restrictiva B-15, recomendable para mayores de 15 años y recorrió algunos festivales de cine como el Málaga.





