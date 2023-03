Así de hermosa lucía Catherine Zeta Jones cuando estaba embarazada de su segundo hijo, hace 20 años

El matrimonio de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas es uno de los más sólidos en Hollywood. La pareja se casó en el año 2000 y juntos tienen 2 hijos: Dylan Michael Douglas y Carys Zeta Douglas.

Dylan Michael Douglas es el hijo mayor de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. El joven nació el 15 de agosto del 2000, mientras que Carys Zeta Douglas nació en el año 2003.

Leer más: Catherine Zeta-Jones se mostró al natural sin una gota de maquillaje y conquistó las redes

Incluso Catherine Zeta-Jones asistió embarazada de Carys a una entrega de los premios Oscar, y ese mismo día ganó el galardón a Mejor Actriz de reparto por su trabajo en la película “Chicago”.

Leer más: Catherine Zeta-Jones, en la cama y sin maquillaje

¿A qué se dedican los hijos de Catherine Zeta Jones?

Dylan Michael Douglas tiene 23 años y es politólogo. El joven nació en un hospital de Los Ángeles y midió 53 centímetros y pesó 3 kilos. "Eres todo para mí. La alegría que has traído a este mundo es inconmensurable. Te amo más de lo que las palabras pueden decir", aseguró hace un tiempo Catherine Zeta-Jones.



Foto: Catherine Zeta Jones embarazada. Fuente: Instagram @catherinezetajones

En cuanto a su hija Carys Zeta Douglas, la joven ya trabaja como modelo, quien heredó la belleza y el profesionalismo de sus padres.

Dylan es un gran consejero para sus padres en cuanto a lo laboral, e incluso en varias ocasiones Michael Douglas aseguró que su hijo lo convenció de aceptar ciertos papeles. "Cuando estaba leyendo el guion de Ant-Man, Dylan se me acercó, me lo quitó de la mano y me dijo 'papá, déjame explicarte algo: te vas a enfrentar a una audiencia completamente nueva aquí... Y mis amigos se enterarán de quien eres'", aseguró hace un par de años Michael Douglas.

Dylan Michael Douglas estudió y se recibió de politólogo, pero el joven siempre demostró interés por el cine. Mientras que su hermana Carys está estudiando en la universidad de Brown, en Rhode Island.

Los jóvenes siempre llevaron una vida muy tranquila y alejada de la prensa, pero una vez que Dylan y Carys cumplieron la mayoría de edad, ambos jóvenes decidieron llevar una vida más mediática, y acompañan a sus padres a todos lados.