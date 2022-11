Aseguran que en “Cabo” buscan reemplazo de Rebecca Jones, Matías Novoa lo niega

Pese a que el parte médico de Rebecca Jones informó que su salud había mejorado, luego de padecer un cuadro de neumonía, la actriz estuvo internada más de 20 días, situación que ya la ha comprometido laboralmente, debido a que, pese a que José Alberto “El güero” Castro había asegurado a que esperaría a la actriz para que se reintegrara a las grabaciones de “Cabo”, todo indica que ya no pueden retrasar más el rodaje, por lo que aseguran que la producción ya consiguió un reemplazo.

La telenovela “Cabo” significó el regreso de Rebecca Jones a la televisión, sin embargo, no ha podido reintegrarse a este proyecto y no precisamente por voluntad propia, pues aseguran que la actriz se encuentra muy preocupada debido a que no ha podido cumplir con los llamados de la producción del Güero Castro, debido a la neumonía que contrajo hace unos días, la cual la llevó a hacer internada en un hospital, ubicado en el poniente de la ciudad.

Cuando se dio a conocer que la actriz había mostrado una visible mejora, Danna Vásquez, representante de Jones, comentó que el productor de la telenovela había estado pendiente de la salud de la actriz, además, le había indicado que el lugar de Jones dentro la novela lo tenía preservado, pero, debido a la trascendencia de su personaje dentro de la historia, -se ha sugerido- que la producción requirió de buscar un reemplazo.

En una historia de Instagram, publicada por el comunicólogo e influencer Pablo Chagra, se sugiere que la actriz que sustituirá a Rebecca, en su papel como Lucía de Noriega, será Azela Robinson.

“Azela Robinson será quien supla a Rebecca Jones en la telenovela Cabo, que aún se encuentra en grabaciones. Esto debido a los problemas de salud que presentó Jones hace unas semanas”, indica Chagra.

Dentro de la trama de “Cabo”, Lucía de Noriega es la madre de Alejandro y Eduardo, interpretados por Matías Novoa y Eduardo Noriega, respectivamente, la cual se encarga de mediar entre los conflictos constantes entre los hermanos, sin embargo, en el intento de que sus hijos llevan la fiesta en paz, Lucía se descarga en la persona equivocada y desdeña a Sofía (Bárbara del Regil), a quien responsabiliza de las diferencias entre ambos.

La producción ni ninguna de las actrices se ha pronunciado con respecto a este posible cambio en el reparto. Sin embargo, la página oficial de Instagram de la telenovela publicó ayer un adelanto de su próximo episodio donde todavía aparece Jones, etiquetando el perfil de la actriz dentro del post. Además, desde hace una semana, Jones volvió a estar muy activa en su cuenta, compartiendo fotografías pero sin comentar nada al respecto.

Hace un momento, en "Ventaneando", Bárbara del Regil dijo que, hasta el momento, no se ha llegado a ninguna resolución de lo que ocurrirá con el papel de Jones: "Todavía no sabemos bien qué va a pasar, pero nos angustiarnos más por su salud que por la telenovela". Mientras que Matían Novoa ha dicho que pese a que siguen trabajando, por que la fecha de conclusión de la tenenovela sigue siendo la misma, siguen esperando a la actriz para que se reinteregre a las filmaciones.

En la misma transmisión, Pati Chapoy informó que la actriz ya estaba en su casa recuperándose.



