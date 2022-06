Artistas contra el Tren maya ya no quieren hablar

Que sean los expertos quienes tengan la voz. Eso es lo que ahora plantean integrantes de la comunidad artística que participaron en un video solicitando se frenara la construcción del tramo 5 del Tren Maya, lo cual se logró el lunes. Ellos tenían como meta que la gente se enterara del deterioro ambiental y hoy, que lo consiguieron, confirman su objetivo de que sean los especialistas quienes tomen la batuta. A AMLO no le han dejado de pedir que los oiga para evitar daños a la selva.

Lee también: Hospitalizan de emergencia a Ignacio López Tarso

Lucía Méndez no está para bioseries

Lucía Méndez no quiere ni pensar en la posibilidad de una bioserie, porque sería muy fuerte para ella recordar momentos tristes de su vida, como las muertes de sus padres y hermano. Y ahora, dice, está pasando por un proceso de mucha sensibilidad. Tan sólo hace unos días no pudo ver las noticias del asesinato de niños en una escuela estadounidense, pues comenzó a llorar “como una Magdalena", revela la actriz de 67 años.

¿Serie discrimina a bebés?

Una serie titulada “Madre de alquiler”, que se está grabando, solicita bebés de no más de 30 días de nacido, lo cual no es raro, pero se pide que todos sean de tez blanca. Eso ha generado cierta controversia en el medio de extras, toda vez que existe un movimiento de actores, llamado "Poder Prieto", que busca desde hace meses que el color de la piel no sea motivo de exclusión. Esta producción parece no saber de eso.

Lee también: "¿Cáncer? Sí, superado": Chabelo