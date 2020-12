Armando Manzanero no tendrá funeral; "fue voluntad del maestro"

Rosy Pérez, representante de Susana Zabaleta y también parte del equipo de Armando Manzanero, señaló que no habrá funeral debido al contexto que vive el país.

“Te comento, no habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente, él no falleció de COVID-19, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral”, dijo Pérez.

Armando Manzanero estaba hospitalizado desde el 17 de diciembre de este año, al presentar síntomas de Covid-19. Su salud fue complicándose durante estos días, al punto de ser intubado. Este domingo, su equipo informó que estaban tratando de lograr su estabilización para poder extubarlo, sin embargo, murió alrededor de las tres de la mañana de este lunes.

Mediante un pequeño comunicado, se dieron un poco más de detalles sobre su partida.

"Ha fallecido el maestro Armando Manzanero Canché el día de hoy, 28 de diciembre de 2020, a las 3:20 am, por un paro cardiaco de acuerdo a la confirmación del doctor Javier Villagroy".

En dicho comunicado se enfatiza que no habrá ningún acto funeral, por común acuerdo entre la familia y el célebre intérprete.

