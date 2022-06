Aracely Arámbula tolerará críticas y comparaciones de “La madrastra”

Doce años le tomó a Aracely Arámbula volver a Televisa y esto para protagonizar la tercera versión de la telenovela "La madrastra", donde dará vida a una mujer que recién sale de prisión, tras 20 años de encierro, acusada de asesinato. Sabe que habrá todo tipo de comentarios, pero afirmó que está dispuesta a aguantar.

“Para mí es un gran orgullo, sé que habrá muchas críticas, pero las tomaré de la mejor manera”, expresó.

La actriz de 47 años dará vida a una mujer madura, madre de hijos adolescentes, un papel que anteriormente realizaron Victoria Ruffo en 2005 y Angélica Aragón en 1985, pero Aracely no teme a las comparaciones.

“Esta versión es para una nueva generación que es más abierta, amable en el sentido de las críticas, la prensa son los villanitos... Habrá gente a la que le guste y a la que no, pero vamos a hacer esto con el mismo amor y con la misma pasión de siempre, a mí no me va a bajar que digan que la de Victoria fue mejor; si fue mejor, qué bueno, a mí también me encantó”, manifestó ayer durante el pizarrazo de inicio de grabaciones en locaciones de la Ciudad de México.

Arámbula comparte créditos con Andrés Palacios, quien interpreta el papel que en su momento correspondió a César Évora y a Rogelio Guerra, pero al igual que su compañera, dice no estar preocupado por las comparaciones de aquellas versiones.

“No son competencias, es una nueva versión, no se trata de superar a nadie, es imposible la idea de superar a la original, porque somos elencos distintos, en momentos distintos, con recursos diferentes”, comentó el actor.

Será la primera vez que se verá en pantalla a Andrés y Aracely juntos, aunque comentaron que se conocen desde que estudiaban actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa.

“Teníamos muchas ganas de trabajar, nos habíamos encontrado en Churubusco pero por fin se nos dio, seguramente ya muchos nos van a poner que estamos juntos y demás por las escenas fuertes que aparecerán en la pantalla, pero no, tenemos una gran amistad”, aseguró Aracely.

El melodrama será llevado a países como Francia, Brasil, España e incluso, señaló Arámbula, a Asia y África, desde donde ha recibido mensajes de apoyo por su regreso a Televisa. La última telenovela que había hecho ahí fue Corazón salvaje, en 2010, para luego realizar una serie de telenovelas en la cadena Telemundo.

“Abrazos a todos ellos, es muy bonito que a veces nos escriben y nos dicen: ‘aprendimos a hablar español por su trabajo’”.