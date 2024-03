Apple TV: la serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial y hecha para los amantes de la moda

La moda y la televisión son mundos que siempre han estado conectados, y ahora, la nueva serie de Apple TV cuenta la historia de dos de los diseñadores más icónicos de las pasarelas y la alta costura: Christian Dior y Coco Chanel.

Se trata de "The new look", una trama, basada en hechos reales, que se desarrolla a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el reinado de Chanel estaba llegando a su fin, mientras que Dior ascendía.

Creada por Todd A. Kessler, la serie está ambientada en el París ocupado por los nazis y sobre todo en la rivalidad de los dos íconos, pues además de sus creaciones, Christian diseñaba vestidos para las esposas de los oficiales alemanes y los colaboradores del régimen, pero el futuro de Coco peligraba.





El primer tráiler de The New Look presenta a la legendaria Juliette Binoche como Coco Chanel, entonces reina de la moda y de París, y a Ben Mendelsohn como Christian Dior, quienes se encuentran en un momento en el que buscan algo una nueva forma de vestir a sus seguidores. Foto: IMDB

Lee más: Netflix contraataca a "Oppenheimer" con serie sobre lo que ocurre con la bomba atómica





Entre el elenco se encuentran nombres como el de e Maisie Williams, Ben Mendeslsohn, Juliette Binoche, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang, entre otros.

"The new look", en su primer temporada, contará con solo 10 episodios, de los cuales tres de ellos ya están disponibles en la plataforma y semanalmente se estrenará un nuevo episodio.









Lee más: "El Exorcista", la película de terror de culto que se encuentra en Max