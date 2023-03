Anuel AA presume de ser "inolvidable" para sus ex, ¿también para Karol G?

Primero Gerard Piqué con los últimos sencillos de Shakira, luego Liam Hemsworth con la canción "Flowers" de Miley Cyrus, y ahora es Anuel AA quien se adjudica ser la inspiración de Karol G para su nuevo tema "TQG", la cual canta a dúo con la barranquillera, dejando una indirecta en su cuenta de Instagram, asegurando que es "inolvidable" para sus exparejas.

"Debate amistoso: Cuál es la razón de que ANUEL AA sea tan inolvidable ??????? Posibles teorías: A.) la perla B.) la lengua C.) el sexo increíble D.) todas las anteriores. Mi opinión es que esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra!!!!!!", es lo que ha escrito el rapero puertorriqueño junto a varias fotografías de él en el gimnasio.

Lo que ha levantado sospechas entre los fans de la llamada "Bichota", es que este posteo y su más reciente sencillo "Más rica que ayer", se da justo a uno días después de que Karol G estrenara su colaboración con Shakira, la cual lleva más de 131 millones de vistas en siete días.

"Viste que si te la pasas viendo las historia de Karol G qué más pruebas que esto", "Todos estamos claro de lo claro y lo claro es que el Anuel AA se escuchó todo el Álbum de la Bichota", "Ey...! Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", son alguna de las respuestas que ha tenido Anuel a su publicación.

En las redes también consideran que Anuel AA manda indirectas a Karol G con "Más rica que ayer", que a un día de su lanzamiento ya tiene más de dos millones de vistas; por frases como "Bebecita, estás más rica que ayer", donde menciona el sobrenombre con que llamaba a la de Medellín; o "tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué", haciendo referencia directa con quien Karol acababa de colaborar, lo cierto es que el reggaetonero no se ha manifestado de manera directa al respecto y está pasando por una reciente separación de su todavía esposa Yailin "la más viral", que está a punto de traer al mundo a su primer hijo en común.

