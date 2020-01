Antonio Banderas agradece a su cardiólogo

“Hoy se cumplen tres años, exactamente, desde que sufrí un ataque al corazón. ¡Y me habéis dado este regalo para celebrar ese nuevo cumpleaños! ¡Y no solamente estoy vivo, sino que me siento vivo!”

Con esas palabras, Antonio Banderas agradeció ayer el primer galárdón Goya que obtiene en su vida tras una nominación, el cual otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Y lo consiguió como Mejor actor por su trabajo en Dolor y gloria, cinta dirigida por Pedro Almodóvar y que se convirtió en la gran ganadora al obtener siete “cabezones”, incluyendo Película y Dirección.

En 2015 se le había dado un Goya Honorario por trayectoria.

“Si mi cardiólogo lo está viendo, debe estar flipando (impresionado)”, bromeó el manchego.

Dolor y gloria es la apuesta española en el Oscar, cuya entrega se realizará el próximo 9 de febrero.

Está basada en la propia vida de Almodóvar, con quien el actor de Desperado y Philadelphia espera seguir colaborando.

“El cine ha sido la experiencia más importante de mi vida”, apuntó por su parte Almodóvar, al recoger una de las estatuillas.

“No percibo la vida sin seguir rodando. Una película es imposible hacerla solo”, subrayó.

Otros premios logrados fueron Actriz de reparto (Julieta Serrano), Música y Guión original y Montaje.

Como Mejor Actriz se elevó Belén Cuesta por La trinchera infinita, mientras que La odisea de los giles, de Argentina, se llevó a casa el premio como Película Iberoamericana.

La francesa Los miserables, que se medirá a Dolor y gloria en los Oscar en la categoría de Mejor película de habla no inglesa, fue elegida como Filme europeo. El premio a la Película iberoamericana fue para la argentina, La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein,

Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, fue la ganadora en las categorías llamadas técnicas, con cuatro: Maquillaje, Vestuario, Dirección artística y Dirección de producción, sumándose la de Actor de reparto con Eduard Fernández.

Buñuel en El laberinto de las tortugas ganó Animación.