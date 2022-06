Antes de Buzz Lightyear, Bugs Bunny ya daba besos gay y no indignaba a nadie

Si hay una palabra que puede definir la cinta Lightyear esa es la diversidad y así es como su director Angus MacLane quería que fuera. La historia que llega este jueves a las salas de cine explora a profundidad la vida del astronauta salido de la franquicia de Toy Story, Buzz Lightyear, pero junto a él también brillan otros personajes que representan diferentes tonos de piel, edades y orientación sexual.

En Lightyear, el guardián espacial inicia su viaje acompañado por su mejor amiga Alisha Hawthorne, una mujer negra cuya pareja es mujer. Tras quedar varados en otro planeta y enfrentarse a una amenaza, a Buzz se suman otros compañeros para ayudar, pero no se trata de guardianes espaciales con la preparación que tiene el héroe del filme, sino de personas diversas con las que otros podrían identificarse: una adulta mayor, una joven negra, un hombre inseguro pero dispuesto a ayudar y hasta un gato robot de apoyo emocional.

Y fue justamente la pareja de lesbianas que se besan en la nueva película de Disney lo que indignó en 14 países que prohibieron la distribución.

¿Doble moral?

Ante esa indignación, varias personas aseguran que la diversidad sexual ha estado presente en los contenidos infantiles desde hace décadas.

Uno de ellos fue Paco Monroy quien recordó a Bugs Bunny, el personaje de Warner Bros que desde siempre utilizaba besos gay para confundir a sus rivales.

"Me da risa todo el escándalo que están haciendo con la película de Buzz Lightyear y parece que no se acuerdan que tenemos medio siglo viendo a Bugs Bunny besuquearse con medio mundo en momentos 'forzados que no venían al caso' y ni quien dijera nada. En fin, la hipotenusa", escribió Paco junto a unas imágenes de Bugs.

Pero no sólo fue Bugs Bunny, clásicos como la Pantera Rosa, Garfield, Los Simpson y Sailor Moon ya mostraban a personajes de la diversidad sexual.