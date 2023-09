Angélica Vale cumple un sueño tras cantar con Daniela Romo

Bien dicen que “Recordar es vivir” tal como se titula el tema musical interpretado por Angélica Vale y Daniela Romo que se estrenó este viernes, con el que el canal Tlnovelas celebra sus 30 años al aire.

Para ambas cantantes y actrices formar parte de este dueto es realizar un tributo a un género televisivo que ha estado impregnado en las familias mexicanas por décadas y al que agradecen tanto.

“Hacer este homenaje es una oportunidad para honrar a un género y a todas las personas que admiramos, que fueron lo que uno perseguía y lo que uno quería hacer, desde las primeras novelas como las de Silvia Derbez, doña Sara García, Angélica María, María Teresa Rivas, es una lista interminable”, señaló Romo.

Con esta celebración, este canal de paga transmitirá los melodramas: “Destilando amor”, que protagonizó Angélica María y Eduardo Yáñez; “Alondra” que estelarizó Ana Colchero y Ernesto Laguardia; “La fuerza del destino” encabezado por David Zepeda y Sandra Echeverría.

Además habrá una reunión del elenco de “Cadenas de amargura”, luego de 30 años, quienes por primera vez volverán a estar juntos; telenovela en el que estuvo al frente Diana Bracho, Daniela Castro y Raúl Araiza.

“Ha sido un género que siempre desde que comenzó era reunir a la familia, que comentaran y vivieran una historia, un suspenso; la telenovela ha sido parte esencial de la TV mexicana”, agregó Daniela Romo.

Lee también: Tinu y Emi, hijos de Alejandro Fernández, debutan en la música alejados de la canción ranchera

Angélica Vale expresó dentro de un foro de Televisa San Ángel, en donde estuvo presente EL UNIVERSAL que hacer esta dupla con su colega es un sueño hecho realidad, a quien ama de toda la vida.

“Me sé todas las canciones, no nada más porque las canto en ‘Mentiras’, sino porque sí me las sé desde antes, imagínate cuántas cantantes no quisieran tener un dueto con Daniela Romo y la ganona fui yo.

“Gracias Tlnovelas y estos 40 años de hacernos gozar, yo crecí en una familia que siempre se me habló de esas telenovelas que se hacían, pero no las vi, pero gracias al canal, las puedo ver y revivir.

La también comediante comentó que llegó a trabajar con Silvia Derbez, sin embargo no la conoció de joven, pero gracias al canal pudo hacerlo.

“Es un homenaje maravilloso a los actores que damos la cara, pero a todos estos chavos técnicos que están detrás y que cada vez que yo entro a Televisa me encuentro con amigos entrañables, te vuelves familia”.

rad