Ángela Aguilar quiere inspirar con su música a las niñas

Ángela Aguilar siente una gran carga sobre sus hombros por ser la hija de una familia famosa pero, a pesar de ello, dice que le gustaría ser ella misma y transmitir la cultura mexicana con su música. Sobre todo, en su calidad de influencer, le gustaría que las niñas se interesaran por las tradiciones mexicanas.

“Es una gran responsabilidad y a veces se puede sentir como algo más grande que tú, es más que ser Ángela Aguilar, ves a mi papá, ve los éxitos de mi papá, los nueve Grammys que tiene, cómo lo quieren las personas, cómo se para en un escenario, lo domina y cómo hace conciertos en los lugares más difíciles y los llena y tengo a mi abuelo Antonio Aguilar, que igual llenaba y era exitoso, y luego tengo a mi abuela Flor Silvestre, que lo mismo, era una actriz y cantante impresionante, además de ser una mamá y abuela extraordinaria, pues obviamente la gente va estar esperando mucho de mí, es un peso muy grande”, comentó la cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.Desde muy pequeña, Ángela inició su carrera como cantante; a los ocho años grabó su primer disco, pero independientemente de ser influenciada por su familia, aclaró que fue decisión de ella irse por la música vernácula, especialmente por el amor que le tiene a las tradiciones mexicanas.

“Desde chiquita me ha llamado mucho cantar mariachi y de este género, me encantan las tradiciones mexicanas, por eso uso así mi vestuario, lo diseñamos para que sea mexicano pero moderno y con temas contemporáneos, pero al mismo tiempo, honrando nuestras tradiciones; me gusta esta música porque me hace sentir, yo creo que también voy a cantar otros géneros, pero el mariachi siempre va a ser parte de mí y de mi carrera”.

Y espera que sus gustos por la cultura mexicana puedan influenciar a sus seguidores que no han descubierto aún la riqueza de nuestras raíces.

“Yo lo único que quiero hacer es expresarme a través de la música, que niñas igual que yo se sientan identificadas y que las tradiciones duren, yo sé que no es mi trabajo hacer que las tradiciones perduren, pero sí tengo a muchas niñas chiquitas escuchándome y si soy un ejemplo para ellas, por qué no meterles cosas bonitas y enseñarles de la Llorona, de la chancla y de todas esas cosas que jamás en la vida pudieron haber escuchado, si no es por alguien como yo”, indicó.

La cantante de 16 años prepara un concierto este viernes a las 21:30 horas, a través de sus redes sociales y YouTube, de la mano de la Fundación MusicCare, incorporada a la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, que ayuda a niños de bajos recursos a seguir con sus sueños.

“Será un concierto de las canciones que estoy escuchando en cuarentena, la música ha sido muy importante para mí en estos momentos, porque me pone feliz, me saca de lo que estoy pensando, es otra realidad a la que amo estar”.

Del incendio que sufrió el rancho de su familia en Zacatecas este fin de semana dijo que se siente triste, pero que tanto a ella como su papá les gustaría empezar a reparar los daños, sobre todo porque es la tierra que tanto amó su abuelo.

“Yo creo que las tragedias tienen dos cosas: sale lo mejor o lo peor de ti, pero para nosotros sólo ha salido lo mejor, primero fue triste ver cómo se quemaba todo, más que nada fue un shock, es un lugar al que tenemos mucho amor y cariño, gracias a Dios no fue el Soyate, fue otro rancho que tenemos como a dos kilómetros, así que súper cerca.

“Estuvo feo ver eso, pero obviamente no vamos a dejar que se quede así, vamos a sembrar y plantar cosas de nuevo y darle mucho cariño, porque es la tierra que tanto amaba mi abuelo”, detalló.

Adelantó que espera que a finales de año salga su nueva producción discográfica, mientras tanto, continúa promocionando sus sencillos, “Como la flor”, “Bidi bidi bom bom” y “No me queda más”, que fueron un tributo para la cantante Selena.

“Desde chiquita me gustaba bailar cumbias y me identifiqué mucho con Selena porque ella es mexico-americana, empezó a trabajar con su familia y decidió expresar sus tradiciones a través de sus canciones, creo que eso siempre he hecho y no quiero tratar de ser como ella y hacer cumbias, sino que fue como una apreciación y agradamiento por habernos hecho bailar y darnos su música”, comentó.