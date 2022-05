Andy Fletcher, el músico sin dramas

Con una mirada seria y pensativa, Andy Fletcher salía a fumar usando pans negros mientras caminaba de un lado a otro a los alrededores de un hotel en Polanco, en 2011.

Tal vez para millones de personas el tecladista de Depeche Mode era una estrella de la música inalcanzable, pero en aquella ocasión que visitó México como DJ, uno de sus tantos proyectos como solista, se comportó como un amigo cercano para quienes se le acercaban a pedirle una foto o autógrafo.

Incluso, se esforzó por demostrar sus pasos de baile, que hicieron reír a uno que otro en el concierto que ofreció en el Plaza Condesa, en el que hasta tocó temas de Depeche Mode como “Personal Jesus”.

Fue difícil verlo sonreír, pero con amabilidad entablaba conversaciones sencillas con sus seguidores; eso sí, sin comportase como rockstar, sólo firmaba una cosa a los fans que llevaban decenas de artículos.

La convivencia era lo más importante para él y tras esos minutos regresaba a su habitación, hasta que nuevamente un cigarro lo hacía salir.

“Estoy muy feliz de estar aquí, gracias”, dijo mientras se terminaba su cigarro mirando cómo pasaban las personas y se juntaban los carros por el tráfico de la hora pico.

Ahora, eso quedará para el recuerdo, ya que la banda británica anunció el fallecimiento de uno de sus miembros el jueves, a los 60 años de edad.

“Estamos shockeados y llenos de una sobrecogedora tristeza por la muerte de nuestro querido amigo, miembro de nuestra familia y compañero de banda, Andy ‘Fletch‘ Fletcher”, publicaron sin ahondar en detalles cobre la causa del fallecimiento del músico.

Talento natural

Andrew John Leonard Fletcher nació en Nottingham, Inglaterra, pero a los dos años su familia se mudó a Basildon debido a que a su padre le ofrecieron una casa y un trabajo en ese lugar. Fue en una declaración a los medios en 1985 en la que mencionó que fueron una de las primeras familias que llegaron a ese lugar que estaba rodeado de puras fábricas.

Su destino ya estaba escrito. A la edad de ocho años, Andy conoció a Martin Gore y Vince Clarke en la escuela y más tarde se unieron a un grupo religioso llamado Boys’ Brigade, hasta su adolescencia.

Fue hasta 1976 que Vince Clarke y Fletcher formaron una banda, llamada No Romance in China, que frecuentaba un club llamado Van Gogh, donde Martin Gore tocaba con el grupo Norman and the Worms.

Más tarde, en los 80, los tres se juntaron para crear Composition of Sound, que tiempo después se llamó Depeche Mode, cuando se unió Dave Gahan, también tecladista.

Desde ese entonces nunca se separaron, él se mantuvo como tecladista de la banda y lanzaron grandes éxitos a nivel mundial que marcaron varias generaciones como “Personal Jesus”, “John the revelator”, “I feel you” y “Enjoy the silence”, entre muchos más.

Era la unión del grupo

Además de ser miembro fundador de Depeche Mode, era considerado como su vocero oficial y quien velaba los intereses de la banda; era reservado, modesto, no se consideraba un genio y, sobre todo, fue uno de los robles que mantuvo juntos a los integrantes, hoy considerados como los padres de la música electrónica.

La paciencia que caracterizaba a Fletcher era la que describía al grupo y la relación entre ellos. Durante una entrevista en 2017, Andy enfatizó que los “dramas” quedaban fuera de Depeche Mode y eso los hacía seguir adelante.

Fletcher era un soñador junto a sus compañeros de banda, que nunca pretendieron, hasta la fecha, ser ídolos.

El fotógrafo y director de cine, Anton Corbijn, quien ha estado todo su vida a lado de Depeche Mode como fotógrafo y productor de giras mundiales, comentó a EL UNIVERSAL que de jóvenes eran unos chicos cualquiera que vivieron muchas aventuras, locuras y atravesaron por muchas cosas.

“En ese entonces sólo tenían un éxito, así que estaban muy jóvenes, fue como hace más de 40 años; vieron mis fotos y me pidieron que les tomara algunas; recuerdo que les dije al principio que no (risas), así empezó la amistad, fue un inusual comienzo”, recordó.

Depeche Mode

Grupo

EL DATO



Desde 1995 el grupo ochentero continuó como trío con Martin Gore, Dave Gahan y Fletcher.

14 DISCOS grabó Fletcher con Depeche Mode. Fue bajista, guitarrista, teclista, productor y compositor

VIDA EN LOS ESCENARIOS

Inicios. Conoció a Martin Gore en su niñez; a ellos se sumaría Vince Clarke y David Gahan, primera alineación de Depeche Mode.

Éxito. Formó parte del grupo por más de 40 años, apareciendo en todos los álbumes como tecladista y coros; probó también como solista.

Trascendencia. En 2020, Fletcher ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll como parte del grupo de rock electrónico.