Andrés Palacios se confiesa nostálgico tras despedirse de "La Madrastra"

Esta noche inician las transmisiones de la telenovela “Cabo”, la nueva producción de José Alberto Castro protagonizada por Bárbara de Regil, que entrará a suplir el espacio que dejó “La Madrastra”, tercera versión de esta historia y que el pasado viernes llegó a su fin.

Para el actor Andrés Palacios, quien dio vida a Esteban dentro del remake, fue muy complicado terminar de grabar los 50 episodios, pues significaba despedirse de sus compañeros, con quienes llegó a formar una familia

“Cómo no estar conmovido, hicimos vínculos muy profundos, no siempre pasa que con todo el elenco, no sólo con los personajes de la familia, los villanos, las contrafiguras, con todos. Es un cariño genuino, nos vamos a extrañar, ojalá coincidamos”, dijo el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ahora que ya terminó este melodrama, Palacios espera encontrar con un nuevo personaje por lo que retomará las audiciones, le gustaría entrar en algún nuevo proyecto de teatro, “yo estoy en veremos”; mientras esto sucede dedicará su tiempo para estar en familia.

“Lo más difícil en esta novela fueron las escenas en que se tenía que llorar tanto y también levantarse tan temprano, somos más noctámbulos”, agregó.



El actor confesó que llegó a crear una gran familia con todos sus compañeros Foto: Armando Pereda, EL UNIVERSAL

Por su parte, la productora Carmen Armendariz comentó que desde que aceptó hacer esta nueva versión, se llenó de ilusión pues es una historia tan bien esrcrita que sólo tuvo que ajustar un par de cosas para cumplir con sus metas.

“Lo único que tuvimos que hacer fue reducirla y bordar los 50 capítulos para que siempre estuviera pasando algo y creo que se cumplió”, expresó la realizadora.

Trabajar con Palacios, describió, fue algo que gozó mucho, ya que además de ser un gran actor podía darse un taco de ojo: “se puso guapísimo y ella (Arámbula) es una maravilla, también es una delicia”, finalizó.

