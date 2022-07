 Andrés García está de pie pero "muy debilitado", cuenta su esposa Margarita Portillo

El primer actor Andrés García no le tiene miedo a la muerte, a pesar de que su salud se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y por la cirrosis, enfermedad que le fue detectada hace cinco meses y de la cual no se ha cuidado.



La vida de excesos que tuvo durante muchos años le está pasando factura y además de este mal hepático, también ha ido perdiendo la memoria inmediata y del oído.



Así lo informó su esposa Margarita Portillo en entrevista con EL UNIVERSAL, quien actualmente se encuentra en su casa en Acapulco, Guerrero, cuidando al histrión, pues aunque no sufrió ninguna lesión grave, continúa debilitado.



“Le han caído los años y él ha vivido una vida intensa. Es afortunado de llegar a esta edad y haber vivido como ha vivido y bueno, tratar de salir adelante de la mejor manera posible. Son tiempos difíciles, pero le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir adelante y para él también”, señaló.

Respecto a la caída que tuvo hace pocos días, Portillo reveló que el incidente ocurrió en la orilla de su cama, en donde tiene un buró de cemento y por la misma debilidad no pudo volver a levantarse



“Hoy le quitarán los puntos, espero, lo atendió muy bien el doctor Cerecero, que es el delegado de la ANDA; gracias a Dios, no fue algo más grave”.



Acerca de la cirrosis, la pareja del exgalán de cine platicó que se le diagnosticó hace cinco meses; los doctores le pidieron cuidarse o de lo contrario podría presentar problemas graves.

“No se ha cuidado porque a lo mejor no era tangible para él la enfermedad, pero sí había presentado inflamación en su abdomen porque tiene líquido alrededor de sus órganos, hinchazón en sus pies, etcétera; está muy debilitado”.



Afortunadamente García ha cobrado un poco más de consciencia sobre su padecimiento y aunque no teme que su fin esté cerca, tampoco quiere sufrir por lo que ha decidido seguir las instrucciones de los médicos y cuidarse un poco más.



“Ya está haciendo su tratamiento para tratar de estar lo mejor posible. Andrés no creo que le tenga miedo a la muerte, bueno, él dice que tiene miedo a sufrir, esa es la verdad, eso es lo que él dice”.



Por último, Margarita desmintió las declaraciones de Palazuelos, quien aseguró que don Andrés había sido internado en un hospital, lo que sí confirmó es que el histrión, de 81 años, ya se encuentra arreglando todos los asuntos pendientes relacionados a la herencia que dejará cuando muera, aunque los detalles prefirieron mantenerlos en secreto.

