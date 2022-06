Andrea Rodríguez, productora de Hoy, sorprendida con el éxito de "Las estrellas bailan en Hoy"

Desde su primera temporada, el reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" ha ganado gran popularidad, convirtiéndose rápidamente en uno de los espacios favoritos de los televidente; sin emabargo, el éxito que han tenido es algo que sigue sorprendiendo a Andrea Rodríguez, productora del matutino, pues el proyecto llegó en un momento muy malo anímicamente ya que estaba muy reciente la muerte de su hermana, Magda Rodríguez y los niveles de rating lo resintieron.

"En ese entonces tuve una reunión con los directivos de Televisa para hablar al respecto y fui muy sincera, les dije: 'sé que si no levanto el rating me van a cambiar y lo entiendo perfecto', y me respondieron que no, que le echara ganas y a ver qué se me ocurría; entonces les propuse que hiciéramos un reality y que si no pegaba pues me iba, pero les aclaré que lo quería hacer bien", confesó en entrevista para EL UNIVERSAL.

La idea de que los concursantes fueran famosos quienes participaran llegó casi de inemdiato, pues estaba segura de que así podría darle mucho más contenido al reality, como no quería que nada salliera mal, en esa primera entrega recurrió a sus amigos de toda la vida, como Laura Bozzo, Pablo Montero o Carlos Bonavides, lo que jamás imaginó es que el concepto se volviera un rotundo éxito, no sólo por los bailes, también por las polémicas que se generaron entorno a los concursantes.

"A la gente le empezó a gustar esto. El concepto funcionó y decidimos hacer una segunda temporada a la cual también le fue muy bien, entonces dije: vamos por una tercera".

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, Rodr{iguez también reconció que esta tercera entrega ha sido la m{as complicada, pues varias estrellas han tnido que dejar el proyecto por lesiones, por enojos o por otras cuestiones de trabajao, como pasó con Manelyk, quien hace unos días dejó la competencia pues ya tenía otro compromiso pactado.

"Lamenté mucho su salida, lo platiqué con ella en mi oficina y le dije, 'yo te dije que eran 10 semanas' y me respondió que no pensaba que fuera a durar tanto; obviamente no tengo con qué retenerla, tampoco puedes detener a alguien cuando ya no quiere estar en un proyecto. El viernes terminó aceptado que se había equivocado; pero ya buscamos a Candela Márquez quien es amiga de Carlos Speitzer, a ver qué sorpresas nos trae porque ya ha participado en un reality de baile".

Sobre la salida de Lis Vega, quien era una de las favoritas para convertirse en la gran ganadora, la productora señaló que pensaron que cambiarla de pareja podr{ia beneficiarla; sin embargo los jueces no vieron un gran desempeño y terminó por salir de la pista.



Andrea también habló de l aparatoso accidente que sufrió Toñita durante sus ensayos; explicó que por fortuna no fue tan grave como se ha hecho creer, pero los protocolos de seguridad les exigen que ante cualquier lesión los famosos sean trasladados a un hospital para desacartar cualquier situación de cuidado.

"Toñita el lunes baila, entonces al final si es una lesión fuerte y lo que nos pidieron es que durante tres días se mantuviera sin movilidad el cuello, por su esguince de primer grado en el cuello. Ella empezó a ensayar el viernes, entonces los jueces la vieron y tomaron la decisión de que ya no querían que siguiera ensayando para no lastimarse, por eso dijeron que la salvaban, pero ella ya había ensayado y tenía la coreografía lista".

Lo que más ha gustado de la tercer temporada de "Las estrellas bailan en Hoy" es que nada está escrito, no puede pronosticarse quién será la pareja ganadora y mucho menos lo que pasará el día de mañana, porque están sucediendo tantas cosas que cada semana es una nueva sorpresa.

"Estamos a tres semanas de terminar, contentos con los resultados que estamos obteniendo y estamos pensando en octubre, noviembre y diciembre, hacer una temporada de campeón de campeones, donde regresen algunos de los participantes de las tres temporadas y ver qué es lo que pasa", finalizó.

