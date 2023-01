Andrea Legarreta defiende desahogo de Shakira

Uno de los matrimonios más estables del medio del espectáculo es el de Andrea Legarreta y Erik Rubín, por lo que ha sido inevitable que quedaran fuera de las opiniones sobre el tema Shakira y su canción con Bizarrap. Cuando en una alfombra roja les preguntaron si veían bien la forma en que la cantante colombiana se había desahogado, la conductora del programa “Hoy” contestó que cada quien hacía con su amor y desamor lo que le diera la gana, porque al final de cuentas la gente no sabía lo que en realidad había pasado entre Shakira y Piqué. Sobre la clave para un matrimonio duradero, dijeron que no lo saben, porque a pesar de que la gente les ha creado la imagen de la pareja perfecta, ellos, como todas las parejas, han tenido sus altas y sus bajas, pero ha sido el amor que se tienen lo que los ha mantenido juntos.

Lee también: Se inunda la casa de Eduin Caz: "Valió familia”



Las redes sociales no son para Alejandro Camacho

Alejandro Camacho es un apasionado de la lectura, del teatro y de la música, pero no de la tecnología ni nada que tenga que ver con redes sociales ni se complica la vida. El actor, quien actualmente presenta el monólogo “La virgen loca”, deja que los demás hagan ese trabajo, pues nos cuentan que no tiene ni el interés ni la suficiente paciencia para probar suerte en el ciberespacio. Lo suyo, simplemente, es actuar y prefiere conectar con su público en persona, en el teatro o en la calle, pero no de forma virtual.



El actor no tiene interés en el mundo virtual Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda



Fan elige entre gira de RBD y “Mamma mía!” y sale invitada

Una usuaria de Twitter se llevó una grata sorpresa cuando fue invitada por el productor Claudio Carrera al próximo estreno del musical “Mamma mia!”, que se estrenará en el Teatro de los Insurgentes. @danielasum19 expresó que tenía muchas ganas de ver este musical, pero: o veía este o veía a RBD, ahora que anunció su gira. Para pronto, el productor de la obra le contestó: “Mandame DM @DanielaSumida y te invitamos a un preestreno!”. Aunque se equivocó de cuenta al responder, Claudio ahora tiene a más gente intentando que los invite a una función, aprovechando que respondió a este mensaje desesperado.

Lee también: Película mexicana "Heroico" deja fríos a espectadores en Sundance