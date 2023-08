Andrea Escalona confiesa que perdió las cenizas de su mamá

Este noviembre se cumplen tres años de la partida de Magda Rodríguez, sin embargo, para Andrea Escalona, el tiempo no ha hecho más que fortalecer los recuerdos que tiene de su madre,, a diferencia de lo que llegó a pensar cuando la productora murió, pues temía que un día se olvidase de ella, sin embargo, Magda sigue tan latente en su memoria que para la conductora ya no es importante cargar con el collar en donde guardaba un poco de sus cenizas. De hecho, confesó que perdió el dije donde llevaba los restos de su mamá.

Ayer, la conductora de "Hoy" fue captaba mientras abandonaba las instalaciones de Televisa, por lo que se detuvo un momento para conversar con Eden Dorantes quien le preguntó acerca de cómo iba la vida de mamá primeriza, a lo que Andrea contestó con una sonrisa, debido a que, casualmente, ese día cumplía ocho meses de haber dado a luz a Emilio, rememorando que fue un 22 de diciembre a poco más de las cinco y media de la tarde que dio la bienvenida a su primogénito.

La también actriz habló de la evolución que ha tenido su bebé a lo largo de todos estos meses pues, si bien, aclaró que todavía no habla sino que balbucea, gatea por todos lados, situación que la tiene muy feliz, pues es parte de los resultados de las clases de estimulación oportuna. En este sentido, Escalona confirmó que está arreglando todos los pormenores para llevar a cabo su bautizo, el que tendrá lugar en noviembre.

Además, Andrea habló de la sorpresa que se llevó mientras buscaba un jardín donde efectuar el bautizo, al encontrar uno cuyo nombre es "Magda", el mismo que el de su madre, por lo que consideró que, de realizar el evento ahí, tendría un significado muy simbólico para ella, aunque reconoció que aún no ha llegado a una acuerdo con los dueños del lugar.

"Fíjate que encontré un lugar que se llama ´Magda´... lo que es la vida, está en San Ángel, precioso... ojalá lo pueda cerrar, todavía no lo cierro, pero le estoy echando ojo a ese lugar, ya que le eche ojo, cierro la fecha y comienzo a invitar a la gente", detalló.

También dijo que su tía, la productora Andrea Rodríguez será la madrina de Emilio, junto con Andy, la hermana de Marco Estrada, su pareja, pues consideró que las amistades van y vienen, por lo que es importante priorizar la presencia de su familia en una decisión tan importante.

"Mi tía siempre ha estado ahí, se ha portado como una segunda madre conmigo, también quiero que lo sea con Emilio, y Any (la hermana de Marco) es maravillosa, y lo ama, es una gran tía, es el único baby de la famila, entonces está lleno de amor por la familia", destacó.

Lo que realmente sorprendió al periodista fue cuando le preguntó a la conductora que si, en un momento dado, le obsequiaría a su hijo un collar con parte de las cenizas de su abuelita, así como el que ella usa todo el tiempo, a lo que Andrea le contó que, en realidad, ya no tenía el dije, pues lo había perdido, precisamente, en el set donde se graba el programa "Hoy".

"¿Las cenizas? Ay, no sabes lo que me pasó amigo... ya no tengo las cenizas, se me perdieron mis cenizas, en el foro, en esta cosa de que ´cámbiate, córrele´, la dejé en la mesa, me tenían que hacer un body painting y cuando regresé ya no estaba", confió a Eden.

Sin embargo, la conductora recordó que, en ese momento, ya no se preocupó por la pérdida del collar, a sabiendas que no hubo mejor lugar para que se extraviase que en el estudio de "Hoy", donde su madre logró su sueño como productora. "En el foro siempre está, en el foro se quedó".

Y destacó que, en este momento, ya no siente la necesidad de tenerla cerca a través de un objeto, debido a que el recuerdo de su madre vive en ella y en su memoria, pues todos los días piensa en ella.

"Me acompañaron en el momento, las dejé ir, tampoco quiero tener attachments (ataduras), mi mamá sé que siempre está conmigo, la tengo puesta con una virgencita, yo soy Magda, nunca he sentido que necesito tatuármela, a veces pareciera que la ausencia te podría hacer olvidar, que a uno le da mucho miedo eso, pero no, te hace recordarle, extañarla y pensarla todos los días y cada día más", puntualizó.

De hecho, reveló que hace poco Andrea Legarreta le expresó que hizo un gesto similar a los que hacía su madre, lo que significó mucho para ella, pues considera que son muy parecidas ya que, a través de ella, su voz, su rostro y su forma de pensar siguen vivos.



