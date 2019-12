Andrea Echeverri tiene el poder

La cantante Andrea Echeverri, de la banda de rock Aterciopelados, además de ser una mujer empoderada, considera que siempre ha tratado de darle voz a las mujeres por medio de sus canciones y ha luchado por romper los estereotipos de las “mujeres objeto”.

“Sin duda es lo que trato de hacer en todo momento, en la lírica de canciones como ‘El estuche’, ‘Yo amo mis piernas’, ‘Cuerpo’ se lucha contra el estereotipo, que abogan por la espiritualidad versus las apariencias y toda esta cosa tan superficial que parece que está ganando”, dijo.

“Yo siento esa conexión sobre todo con las mujeres, como esa conexión y agradecimiento de ofrecer otra cosa, tengo además una hija de 17, que me habla y que me hace reafirmarme en esas cosas y me dice: ‘mami escribe más canciones de ese tema, que nos hacen falta’, porque hay una presión masiva que todas sentimos y yo trato de defender esa profundidad”, abundó.

La cantautora compartió que se siente muy feliz el poder dedicarse a la música y que sea su quehacer cotidiano”.

La banda promociona su sencillo “En la ciudad de la furia”, cover de Soda Stereo, pero con el toque característico del dúo colombiano, que ya se encuentra en las plataformas digitales.