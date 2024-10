Orgullosos y felicies, fue como Omar Chaparro y su esposa Lucía Ruiz caminaron anoche por la alfombra roja de la serie "Como agua para chocolate", ya que su hija Andrea Chaparro realizó una gran participación en esta historia, demostrando que sigue dando pasos firmes en su carrera.

"Venimos a apoyarla, a pesar de que ella no pudo estar en su premier, porque se fue hacer otro proyecto a Uruguay la muñeca, como papás no cabemos de la emoción", expresó Omar Chaparro.

Para él fue emocionante ver a Andrea desenvolverse ante los medios, unas horas antes de la premier, con mucha seguridad y contestando a las preguntas de manera correcta, asegurando que casi llora de orgullo al ver cómo ha evolucionado su hija mayor.

El estar representando a su hija en esta noche de estreno, era muy importante para ambos, porque en esta serie le tocó hacer un personaje muy complejo, la rebelde Gertrudis, la segunda hermana de Tita, la protagonista de esta historia.

"Obviamente conocemos la historia, la película y el personaje de Gertrudis; yo le dije, 'Andrea eres muy valiente de hacer este personaje, no es para cualquiera, es para una actriz que tiene mucha experiencia y muchas tablas'; me da gusto que se haya aferrado, dijo yo lo voy hacer, y lo hizo muy bien, creo que hasta un caballo la piso, entre otros contratiempos, pero está sacando la casta, es una niña muy disciplinada, más que yo", dijo el orgulloso padre.

"La Mojarrita", como también se conoce a la esposa de Omar Chaparro, compartió que su hija le dijo que en la escena donde debe hacer un desnudo, al sentirse vulnerable la hizo más valiente.

"Eso como mamá es maravilloso, porque quieres que tus hijos crezcan y tengan alas para volar; entonces es como decir, lo hemos hecho bien, hemos hecho un gran trabajo. No pueden vivir con miedo ante los desafíos, creo que darle esas raíces pero que extiendan sus alas, es una gran gratificación como padre", señaló Lucía Ruiz.

Omar Chaparro no descarta en un futuro trabajar al lado de Andrea, aunque señaló que en una película española ya lo hicieron, ahí él fue su padrastro y Lucía fue su mamá; así que espera repetir la experiencia.

Hombres en "Como agua para chocolate"

Andres Baida, quien da vida a Pedro Muzquiz, el amor prohibido de Tita; explicó que él conectó de inmediato con esta historia, porque a pesar de haber nacido en Texas, Estados Unidos, él se considera muy mexicano, y este personaje mostrará la vulnerabilidad masculina y lo que puede hacer por amor

"Pedro está tomando muchas decisiones, él es un hombre muy leal y noble, pero va a ser muy lindo verlo batallar con cómo hacer las cosas en adelante, para tratar de arreglar lo que hizo", comentó Baida.

Otra de las figuras masculinas e importantes en esta historia, es la del actor Louis David Horné, quien interpretó a Juan, el caporal de la hacienda

"Cuando me llegó el casting dije, este es de los personajes que llegan y hay que aprovechar, hay que darlo todo porque me quiero quedar con él. Juan inicia siendo un peón sumiso, pero lo que él busca es la emancipación, sin saberlo, porque es la imagen viva de cómo vivía la gente, es el retrato de todo el pueblo; a mí me encantó interpretar esta parte en la que gritas ¡ya basta!"

También desfilaron por ella el elenco femenino, encabezado por Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril, Ángeles Cruz, Ari Brickman, Iván Amozurrutia, los directores Ana Lorena Perezrios y Julián de Tavira, por mencionar algunos.

