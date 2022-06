Anahí vuelve a dar positivo a Covid tras presentarse en un show en vivo

El pasado 11 de junio Anahí y Karol G protagonizaron el momento más épico de la música en este 2022, esto cuando la exRBD apareció sorpresivamente en el concierto que la colombiana ofreció en la Ciudad de México para interpretar juntas el tema “Sálvame”.

La escena quedó grabada en la memoria de las miles de personas que estuvieron presentes esa noche; sin embargo, pocos sabían, hasta ahora, que dicho encuentro podría haber significado un duro golpe para la salud de la cantante mexicana, ya que hace tan solo unas horas confesó que se contagió de Covid por segunda ocasión.

A través de sus historias de Instagram, la también actriz reveló que hace ocho días dio positivo al virus y a diferencia de la primera vez, los síntomas le pegaron con mayor intensidad.

“Hoy después de ocho días le cuento que me volvió a dar Covid. Ahora sí sentí que me atropelló un tráiler. Lo peor fue estar aislada sin poder abrazar a mis bebés y a Manuel Velasco”, escribió junto a una foto en la que solo se puede ver parte de su rostro.

Anahí también explicó que no quiso alarmar a nadie con su enfermedad, por ello se esperó hasta que su prueba diera negativo para hablar al respecto, algo que por fortuna ocurrió esta mañana.



Foto: Instagram

Lee también: Danna Paola, confirmada para protagonizar el Pride 2022

¿Una maldición?

Lo que ha llamado la atención es que la rubia volvió a contraer el virus tras ofrecer un show en vivo, tal como le pasó en diciembre del 2020, cuando dio positivo por primera vez luego de presentarse al reencuentro de RBD.

Aunque el evento no tuvo público presencial y se transmitió vía streaming, la actriz no pudo evitar contagiarse, según contó, a causa del contacto con una persona muy cercana que estaba enferma y no lo sabía.

En ese entonces, Anahí no presentó ningún síntoma y como siguió conviviendo con su familia les transmitió el virus, incluido a sus dos pequeños hijos; lamentablemente el único que la pasó muy mal fue su esposo, ya que aseguró los niños siempre estuvieron perfectos.

Lee también: Edgar Oceransky advierte posible demanda contra el Auditorio Nacional