Amor y odio entre los exintegrantes de One Direction, Liam Payne rompe el silencio

Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction habló sobre algunos detalles, nunca antes revelados, que vivió con los otros miembros del grupo cuando éste estaba en su apogeo, como pleitos internos, logros que obtuvo la boyband en su momento, e inclusive dramas actuales, hecho que causó el enojo de los fans.

Durante su participación en el podcast “Impaulsive”, Liam contó al youtuber Logan Paul, algunas experiencias. Una de las revelaciones que llamó la atención fue su opinión con respecto a Zayn Malik, al declarar que no estaba de acuerdo con las acciones del cantante, ni tampoco podía elogiar las cosas que ha hecho.

Payne dio su opinión tras la experiencia que contó el youtuber, ya que comentó que su hermano, el boxeador Jake Paul había tenido un altercado con Malik, y además, se había visto implicada Gigi Hadid, la expareja del Zayn. Posteriormente el pleito se volvería viral.

Payne dijo “ese no envejeció muy bien. Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn, y hay muchas razones por las que siempre estaré a su lado […] No estoy de acuerdo con muchas de sus acciones. No puedo elogiar las cosas que ha hecho”.

El cantante comentó que entendía las situaciones por las que había pasado Zayn a lo largo de su crecimiento, “ lo que puedo decir es que entiendo y la única esperanza es que en algún momento de su vida, quiera recibir la ayuda que estás dispuesto a brindarle”.

También mencionó que tuvo una confrontación con otro miembro de la banda y de quien no quiso revelar su identidad. La discusión se habría generado detrás de un escenario.

“Hubo un momento en el que se desencadenó una discusión detrás del escenario, y un miembro, en particular, me arrojó contra la pared. Así que le dije, si no quitas esas manos, es muy probable que nunca las vuelvas a usar”.

Además, añadió que pese a que ahora lleva una buena relación con Louis Tomlinson , cuando estaban dentro de la banda no tenían una buena química, “Nos odiábamos, estuvimos muy cerca de llegar a los golpes”.

Los fans enfurecen con Liam Payne

En redes sociales, diversos usuarios dieron su postura ante lo que comentó el cantante. La usuaria de Twitter @ artsypeach expresó “Me he quedado seca. Qué le pasa a liam payne?? Literalmente Harry se comió un escorpión para no hablar mal de ninguno de los integrantes de 1d y ahora viene este pana y empieza a criticar?? Lo siento pero no”.

Mientras que @glamorousfile tuiteó “¿Liam Payne diciendo que Gigi debía conseguirse un hombre respetable cuando la semana pasada hubo un escándalo sobre sus infidelidades? Tendrá que ser muy cínico para hablar así de un ex miembro de su grupo y más aún, pretender que él es una santa paloma, por favor.”.

Hasta ahora ninguno de los exintegrantes ha dado declaraciones sobre los temas expuestos en la entrevista.

