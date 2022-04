Amo la vida profundamente, y a mi trabajo. No lo podría dejar: Héctor Bonilla

Hace poco más de un mes Héctor Bonilla cumplió 83 años y lo hizo rodeado de su familia, esposa, hijos y nietos, resguardado en casa, lo cual no quiere decir que haya parado de trabajar.

El actor no quiere hablar acerca de tomar un descanso, pues asegura que esa palabra no la conoce, ya que desde joven inició un trabajo en la actuación que no desea abandonar, aunque en ocasiones sus seres queridos se lo han sugerido.

“Amo la vida profundamente y amo mi trabajo, no lo podría dejar, no sé hacer otra cosa, me volvería loco sin hacer nada, mi vida la he dedicado a mi familia y a mi trabajo y aquí estaremos hasta que se nos permita”, comentó.

Lee también: La historia de amor de Raúl Vale con Angélica María, Arlette Pacheco y Hanny Sáenz

Además de distinguirse por ser uno de los primeros actores de México, Héctor Bonilla también es conocido por su carácter y templanza, misma que lo han hecho, a pesar de padecer cáncer, hacerle frente a la enfermedad y estar consciente de que la muerte no es algo a lo que le tema.

Bonilla, quien desde 2019 libra una batalla contra el cáncer de riñón, se muestra fuerte, con un carácter que, dice, lo ha ayudado a enfrentar los embates de la vida.

“Si alguien me pregunta que cómo estoy, pues la respuesta es bien, estoy bien aquí, como una persona con esta enfermedad, pero haciendo frente y sobre todo siempre trabajando porque eso ha sido mi vida y así estaré hasta mis últimos días”, comentó el primer actor.

“El trabajo me mantiene con vida, cuerdo, es lo que me alimenta y pensar en dejar de hacerlo es imposible, soy un hombre que vive para esto y así será, yo seguiré trabajando, escribiendo, dirigiendo, actuando hasta que este cuerpo diga “hasta aquí”, dijo.

Lee también: ¿Lis Vega, eres tú?... así ha cambiado el rostro de la cubana

Con sus experiencias y con las vivencias que ha pasado con su enfermedad, Bonilla se siente agradecido por la vida que ha tenido, por cómo la ha vivido y sobre todo por estar hoy, pese a sus temas de salud, como una persona activa, lúcida y con ganas de querer exprimir lo más que pueda a la vida.

“Llevo más de 60 años en la actuación, me siento afortunado, satisfecho y tengo una familia a la que no sólo adoro, sino de la que me siento profundamente agradecido y orgulloso. Creo que mi esposa y yo hemos hecho un gran trabajo”, expresó.

melc