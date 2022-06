Altair Jarabo se viste de "La sirenita" y luce espectaculares curvas

Altair Jarabo lució su figura en un atuendo muy especial que le fue requerido para poder entrar a una fiesta. La actriz compartió en sus redes sociales que la presentadora de televisión mexicana y empresaria Olivia Peralta García la invitó a su fiesta de cumpleaños donde debía ir disfrazada.

El disfraz no era de cualquier personaje, sino de uno de Disney que tuviera como inicial su nombre, así que eligió Ariel de "La sirenita".



Instagram Altair Jarabo.



Instagram Altair Jarabo.



Instagram Altair Jarabo​​​​​​​.

Por supuesto que sus fans la llenaron de comentarios halagadores por lo bien que lució su look de Ariel, con una entallada falda color verde y un top color morado, dejando al descubierto su ejercitado abdomen.

Felizmente casada

Este fin de semana Altair Jarabo también asistió al bautizo de los hijos de la actriz Claudia Álvarez y Billy Rovzar, donde estuvo acompañada de su esposo, el empresario francés Frédéric García, con quien se casó el año pasado.

Altair defendió su amor por Frédéric tras las críticas que recibió al ser casi 20 años mayor que ella.



Instagram Claudia Álvarez.

"Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios, no sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además qué pueden decir, estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso", dijo en agosto pasado a EL UNIVERSAL a su paso por la alfombra roja previa al concierto de Alejandro Fernández.

En sus redes sociales, la pareja es discreta, y aunque no comparten tantas fotos juntos, las que están publicadas son muy románticas.

Lee también: Lady Gaga, en negociaciones para ser Harley Quinn en película musical de "Joker"



Boda de Altair Jarabo. Instagram Altair Jarabo.

​​​​​​​Frédéric García posteó fotos de su boda en París; también compartió una instantánea de cuando eran novios y la acompañó con un romántico mensaje: "La vida a tu lado @altairjarabo está llena de colores espectaculares".

Lee también: Ángela Aguilar recibe "regaño" de su papá por el escote de su vestido

rad