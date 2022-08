Alexa, princesa para nuevas generaciones

De niña, Alexa Moreno jugó de todo, menos a ser la princesa tradicional que el cine impuso por décadas. A la gimnasta mexicana, cuarto lugar en salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio (2021), le gustaban los juegos rudos, en parte por la cinta animada Mulán, sobre la guerrera china, que siempre peleaba por sus sueños.

“Los niños crecen viendo películas y personajes, toman los valores de ahí. Si ponen a alguien que no depende de nadie, que sí tiene dificultades, pero de alguna forma sigue adelante y está en camino de lograr sus objetivos, eso es mucho más motivante”, dice.

Por eso le gusta que las princesas cinematográficas actuales hayan cambiado: ya no esperan ser salvadas, sino que toman sus propias decisiones.

“Las ideologías cambian y eso es súper importante. Uno toma rasgos de ellos y ayuda a inspirar a que uno diga, ‘yo sí puedo’”, expresa la atleta.

Aunque no lo parezca, la mexicana ganadora del bronce en el Mundial de 2018, es normalmente insegura. Durante la justa olímpica, en redes sociales un sector comenzó a criticarla por su físico.

“Dije ‘ok, es muy mala onda que estén diciendo cosas cuando no saben que llevo años en la gimnasia internacional, desde 2011 en mundiales, no saben quien soy, no saben lo que está pasando ni tienen la menor idea’, entonces sólo agarraba lo positivo”, recuerda.

“Los demonios internos es lo complicado de vencer. No tengo mucha confianza en mí misma, eso me lleva a limitarme mucho, pero al final termino rompiéndolo con tenacidad”.

Ahora Alexa ha entablado relación con otra princesa que no es Mulán, pero sí alguien que también va conociéndose a sí misma, Elsa, de Frozen, quien en el filme lucha inicialmente por controlar sus habilidades mágicas, para luego liberarse de sus temores.

Por eso aceptó formar parte de la campaña Disney Princesa, Historias que inspiran, en la que diversas atletas intentan incentivar a las niñas a descubrir sus fortalezas.

“Tiene muchas cosas de mí, como aceptarse a sí misma y enfrentar obstáculos”.