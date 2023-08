Alex, hijo desconocido de Carlos Bonavides, ya perdonó y hasta bromea con su padre: "Desobligado"

Pese a que Alex Ruiz siempre supo que Carlos Bonavides era su padre, no dejó de referirse a él como "don Carlos", y aunque el actor lo corregía recordándole que era su papá, su hijo le expresaba que era de los desobligados; aunque estos comentarios comenzó a hacerlos a partir de que estrecharon su relación padre e hijo, decidiendo tomar con humor la época en la que estuvieron distanciados. De hecho, el joven reveló que la situación entre él y el actor mejoró cuando Yodi Marcos, la esposa de Bonavides, intervino.

Varias y varios reporteros de espectáculos viajaron a Carolina del Norte para cubrir el Carnaval Carolina de la ciudad de Charlotte, debido a que entre los artistas que se presentaría arriba del escenario, se encontraban figuras muy importantes del medio, como es el caso de Ninel Conde, Juan Zepeda, Pablo Montero, Julian Gil, Carlos Cuevas, Laura Flores, Bellakath, "el Mimoso" y hasta el actor Gustavo Murguía "Paul Yester".

Sin embargo, ninguno de ellos advertía que el responsable de la organización del evento, denominado como "La fiesta hispana más grande de Estados Unidos" se trataba nada más y nada menos que de Alex Ruiz, el hijo de Carlos Bonavides que pocos conocen, sin embargo, el joven aseguró que, desde su más tierna infancia, era consciente de que el actor era su padre, por lo que no le sorprendía verlo dar vida a Huicho Dominguez en el "Premio mayor", la telenovela en que Bonavides alcanzó reconocimiento dentro de la televisión mexicana, aunque reconoció que, en esa época, la comunicación que tenía era casi nula.

Lee también: Esto es lo que se sabe sobre la salud de Luis Miguel tras supuesta hospitalización en Chile

"Es una historia muy larga", destacó Alex, no sin antes aclarar que, si casi no habla del tema es porque tiene mucho respeto por la esposa e hijo menor del actor. "Yo tengo muy buena amistad con mi hermano Tadeo, con Yodi, convivo, estamos contentos".

De hecho, reveló que fue el propio Bonavides quien tomó la decisión de hablar de la existencia de su hijo con el periodista Eden Dorantes, mientras que Alex no tenía ningún problema de seguir en su vida bajo el anonimato.

Fue así que confió a los medios que con el paso de los años, su relación con el actor mejoró notablemente pues, ahora, se dan el lujo de bromear entre ellos acerca de la relación padre e hijo que han sostenido: "Yo le digo ´-Don Carlos´", y él contesta: "-Soy tu padre´", a lo que Alex responde: "-Sí, pero desobligado".

De hecho, Ruiz confió que si se encontraba renuente a que el actor diera a conocer que era su padre biológico no fue porque no lo quisiese, sino porque tenía el deseo de abrirse camino por sí solo y no por el nombre de su padre, a tal grado que ni siquiera lleva el apellido Bonavides. "Yo nunca quise decir porque yo quería hacer mis cosas por mi cuenta, que no creyeran que por eso", podía llegar hasta donde está.

Lee también: Entre lágrimas, vocalista de Yahritza y su Esencia confiesa que ante el odio tiene miedo de salir a la calle

Y aunque no quiso aclarar si el actor lo reconoció legalmente, sí señaló que Bonavides tiene conocimiento de su existencia desde que nació, sólo que su época de alcoholismo los mantuvo distanciados, hasta que Yodi Marcos, la actual esposa del actor, llegó a su vida y tomó el papel de mediadora entre los dos.

"Yodi le puso el control y empezamos a tener uan buena relación, a mí me da mucho gusto porque ahora lo veo diferente, más concentrado. Yo lo conocí desmecatado, tomado y todo el rollo y me preocupaba", reconoció. "Yo le digo ahora que continué así como va, además de que estamos arreglando su situación migratoria, estoy pidiéndolo".

Finalmente, refrendó que no se cambiará el apellido Ruiz por Bonavides, pues debe todo a su madre. "Mi mamá lo fue todo y estoy orgulloso de mi apellido, la verdad".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc