Alessandra Rosaldo ni le habla a su ex, Ernesto D'Alessio

Hace unos días Ernesto D´Alessio dio a conocer que el grupo musical del que fue parte hace veinte años, DKDA (que salió de la telenovela del mismo nombre), se volvería a reunir. Aunque esto emocionó a los fans, no es del todo cierto, pues Alessandra Rosaldo no estará.

La cantante dice que su ausencia se debe a problemas de agenda, pero nos cuentan que en realidad es porque la relación con Ernesto no quedó en buenos términos. Ambos fueron pareja hace dos décadas, pero hoy no se hablan; se dice que la ahora esposa de Eugenio Derbez nunca se llevó bien con Lupita D´Alessio.

A Carla Morrison la acosaban en París

Contrario a lo que se pensaría sobre la seguridad de las mujeres en Francia, un país que ha sido cuna del feminismo, la cantante mexicana Carla Morrison cuenta que en las calles de la capital de ese país es donde más acosada se ha sentido en toda su existencia.

Ella se mudó allí junto a su esposo en 2018 y aunque asegura que ha sido un buen lugar para crear música, también ha encontrado esta desventaja de inseguridad.

“Me siguieron varias veces a mi casa, yo siempre le decía a mi esposo ‘esperame en la salida del metro porque me estan viendo, me están persiguiendo’, a veces hasta en los días más fríos donde traes un abrigo, que es una cobija literalmente, me estaban piropeando y era horrible”, recuerda.

Ahora que está en México y va a emprender una gira con su nuevo disco no descarta la posibilidad de cantar sobre la situación feminicida en su país natal.



Carla Morrison. Foto: Agustin Salinas/ Archivo El Universal

Pablo Perroni pide más apoyo al teatro

El actor y productor Pablo Perroni considera que, aunque el apoyo de las instituciones gubernamentales hacia el teatro continúa, cada vez es más complicado conseguir financiamiento.

El dueño del Teatro Milán está protagonizando una puesta que ha sido financiada por la Secretaría de Cultura a través del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional (EFIARTE), pero asegura que no siempre es así.

"Se puede y se sigue logrando hacer teatro, aunque la verdad es que cada vez es más complicado, cada vez hay más reglas y cada vez ponen el proceso más rebuscado, pero sigue el apoyo, es importante porque muchas puestas se logran sólo con estos estímulos", señaló Perroni.



Pablo Perroni. Foto: Agustin Slinas, archivo, El Universal