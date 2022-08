Alejandro Tommasi, el actor que se resiste a ser influencer

A Alejandro Tommasi ya no le gusta tanto celebrar sus cumpleaños. El actor, quien hoy está cumpliendo 65 años, asegura que se siente de 40, con mucha energía, por lo que prefiere celebrar trabajando.



Con más de 100 participaciones en cine, teatro y televisión, el actor ha buscado adaptarse y renovarse con el tiempo. En la pandemia incursionó en YouTube con un canal de cocina llamado “Tommasi sí cocina” y durante sus tiempos libres practica yoga y meditación, por lo que hizo algunas transmisiones en vivo de esto. Sin embargo, él prefiere que no lo llamen youtuber y no pretende ser un influencer, pues considera que estas actividades no le exigen el conocimiento actoral que obtuvo en su formación educativa.



“No haré que mi carrera se enfoque en que ahora me voy a poner a hacer lip syncs, memes o tik-toks. Respeto mucho lo que hacen mis compañeros porque cada quien tiene su humor pero yo no soy así. Creo que tanto el cine, como el teatro y la televisión no van a pasar de moda, seguramente se pasará a la cuestión digital pero que uno como actor empiece a copiar a los youtubers, que lo único que saben hacer es eso (no me parece); yo entonces me dedicaría a hacer otra cosa: soy terapeuta, hago masajes, puedo curar gente, me puedo dedicar a la música o hacer otras cosas, pero nunca dejaré de actuar para hacer ese tipo de funcionalidades digitales para sobrevivir”, subraya.

Desde hace 25 años, Tommasi es parte del elenco de “La dama de negro”, la obra más longeva en la Ciudad de México, interpretando a Arthur Kipps, un agente de bienes raíces que experimenta una escena paranormal. Esta rama de las artes escénicas, asegura, es la única que nunca dejará de ejercer como actor, pues es aquella que le permite envejecer con dignidad, haciendo lo que a él le gusta.



“El teatro es lo único que no vamos a poder digitalizar”, afirma. “Hay personajes en el teatro clásico que me tocan y me falta hacer, como los que ha hecho el maestro (Ignacio) López Tarso, como El Rey Lear o El alcalde de Zalamea, pero ahora es difícil juntar una compañía con 30 actores. Quisiera hacer más teatro musical, yo estudié canto, música desde los ocho años, y en cuanto a telenovelas pienso que todavía hay mucho que puedo hacer, aunque a veces los productores tienen miedo de poner a un actor que ha hecho tantas telenovelas pero yo soy camaleónico, no tiene que haber miedo porque no me voy a estar repitiendo”, enfatiza.



A Alejandro le preocupa que ahora los productores ya sólo estén recurriendo a actores jóvenes o demasiado mayores para interpretar papeles físicamente bien definidos, pues asegura que él es un histrión con la capacidad para interpretar tanto a un adulto mayor -como acaba de suceder con su personaje de Benjamín Maldonado para la serie colombiana “Hasta que la plata nos separe”- como a un adulto joven, pues asegura que se conserva muy bien.



“Me ven y dicen, ‘no se ve de 65’, porque me cuido. No me he hecho ninguna cirugía pero cuido mi piel, me pinto bonito mi cabello, pero si a mí me piden que me haga viejo, me hago viejo o quieren a un señor maduro bien visto, puedo también. Cuido mi alimentación, hago mucha meditación y eso me mantiene joven. Tengo muchas ganas de hacer muchas cosas pero siento que ha cambiado (la dinámica) y que si no tienes muchos seguidores entonces creen que no puedes llegar al público de la tv, pero yo tengo muchos seguidores en el mundo que no usan el teléfono, señoras que no usan redes (sociales), los seguidores que tengo son reales, no los compro”, defiende.

Lanzará más música

Hace un año, Tommasi se mostró triste en redes sociales porque muy poca gente había escuchado su música en plataformas digitales como parte de su nueva faceta artística. Desde los ocho años estudia música y con temas como “Cuando todo se acabe” y “Te deseo”, se ha propuesto como cantante regional.



Aunque aquella era una época de pandemia en la que había pocas oportunidades de trabajo, él aseguró a EL UNIVERSAL que la situación no estaba provocándole sentimientos de depresión y hoy confirma que seguirá con ese proyecto.



“Tengo cinco temas en las plataformas y quiero ir subiendo poco a poco, me han invitado a hacer colaboraciones, hice una cumbia con la Sonora Internacional que no se ha subido todavía; he seguido trabajando pero todavía no se ve. Tampoco soy el cantante que hace un disco cada año porque mi carrera ha sido más de actor, pero más adelante quiero sentarme al piano y escribir, los años no me van a dar tiempo de hacer todas las cosas que quiero hacer, pero todavía hay Alejandro Tommasi para rato y voy a festejar este cumpleaños como si fuera mi cumpleaños 40”.



Se levanta contra la violencia



En 2016 el actor se divorció de Óscar Ruiz en medio de acusaciones de violencia, abandono y extorsión. El mes pasado ofreció una recompensa por información sobre el paradero de su exesposo, quien aún no había respondido ante la ley por las denuncias de agresiones físicas que el actor puso en su contra. Ahora, tras seis años de querellas, Tommasi aseguró que finalmente este episodio legal está por terminar.



“Está en vías el proceso, ya ha tenido una resolución, está en un momento en el que se tiene que resolver de una manera concreta pero digamos que legalmente ya se resolvió, salió a mi favor, soy inocente. Todo eso no ha salido a la luz hasta que no haga mis declaraciones”, afirma.



Aunque él también fue acusado por su expareja de violencia intrafamiliar, el actor asegura que ha sido declarado inocente y que ahora sólo busca culminar con el proceso para hacer justicia ante uno de los tantos casos de agravios que se registran día con día en el país, ser un ejemplo para que otras personas no abandonen sus denuncias y no queden impunes.



“No he dejado el caso porque hay mucha violencia en contra de las mujeres, en contra de los adultos mayores, de los niños, los dejan a un lado y yo pienso que esto no hay que dejarlo, hay que resolverlo y hacer que la ley cumpla con su trabajo y que la gente no se deje”, expresa.

“Yo no me estoy dejando porque sino van a decir: ‘Tommasi votó el asunto, se dejó, le hicieron y él ya no hizo nada’. No. Yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias, lo que decida la ley, pero lo que sí puedo decir es que ya hay una resolución a mi favor”.