Alejandro Speitzer podría repetir papel con Danna Paola

Alejandro Speitzer considera que nunca ha perdido el suelo, el actor mexicano que comenzó de niño en telenovelas como “Rayito de luz” ahora está trabajando en proyectos de gran proyección como “Oscuro deseo” y “La cabeza de Joaquín Murrieta” mientras vive en España, donde además tiene negocios, sin embargo, asegura que la fama no le ha afectado. “Llevo haciendo esto desde muy niño y tengo claro donde estoy y lo que me ha costado y el agradecimiento que tengo hacia la prensa y la gente que me sigue, la realidad es que esto no me provoca esas cosas (perder el suelo)”, dijo el actor, quien además no descarta la posibilidad de volver a trabajar con famosos con quienes compartió escena en televisión nacional durante su infancia y que aún son sus amigos, como Danna Paola. “A Danna la admiro independientemente de que sea mi amiga, es una talentosa, una trabajadora y me encanta verla crecer, hemos crecido desde muy niños y ojalá que sí, algún día (hagan algo juntos)”, expresó.

Huberto Zurita disfruta la vida con Stephanie Salas

Humberto Zurita no puede ocultar que está enamorado. Desde que reconoció, a finales del 2022, junto a su pareja Stephanie Salas que tienen una relación formal, el actor no tiene reparo en hablar de lo entusiasmado que está con este romance. Además, ambos lo disfrutan con intensidad desde que comparten escenario en la obra “Papito querido”, por lo que durante un encuentro con la prensa el actor dio detalles de su intimidad con la nieta de Silvia Pinal. “No comparto el camerino, pero el hotel sí, el camerino no me interesa tanto”, confesó entre risas. Además, no negó que le gustaría casarse con Salas y que tiene una buena relación con su familia. “Somos muy amigos desde hace muchos años y quiero muchísimo a Silvia”, afirmó. A cuatro años del deceso de Cristian Bach, quien fuera su esposa, Zurita reconoce que ya está recuperado de su pérdida y dispuesto a seguir. “Estoy feliz, contento, estoy disfrutando la vida, la vida sigue, dicen que la vida es como el agua de un río, una vez que pasa no vuelve a pasar, así que hay que disfrutarla”.



Foto: Instagram



Miley Cyrus inspira a Juan Manuel Bernal

No sólo las fans mujeres de Miley Cyrus quedaron cautivadas con la nueva canción de la cantante, “Flowers”, sino que también algunos hombres como el actor Juan Manuel Bernal, quien se volvió viral en redes sociales después de grabarse cantando el coro del tema. “Yo nomás andaba en la playa y grabé, y ya se volvió tendencia”, dice Bernal entre risas, quien recuerda que subir el video fue una idea espontánea que no le salió tan bien, pues fue blanco de opiniones de muchos usuarios que incluso le sugirieron dedicarse a cantar. “Neta que no me imaginé que esas cosas iban a pasar, de haber sabido ni lo subo, estaba en un relax y dije ‘me voy a poner a subir algo porque de repente se siente como que la gente quiere saber dónde andas´. En realidad, no sé muy bien manejar mis redes, como ya se dieron cuenta”, bromeó el actor.

