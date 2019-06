Alejandro Sanz tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El cantante español Alejandro Sanz tendrá una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles en una fecha todavía por determinar.

La Cámara de Comercio de Hollywood, la organización que gestiona el Paseo de la Fama, reveló hoy el listado de artistas que componen su "Promoción 2020", una relación en la que, además de Sanz, aparecen músicos de talla mundial como Elvis Costello, Billy Idol, 50 Cent, Alicia Keys y Muddy Waters (homenaje póstumo).

Respecto a los artistas que serán reconocidos en el cine, en la lista figuran Mahershala Ali, el personaje de Batman, Laurence Fishburne, Chris Hemsworth, Spike Lee, Julia Roberts, Octavia Spencer o Lina Wertmüller.

Y el Paseo de la Fama también otorgará estrellas por su labor en la televisión a Christina Applegate, Cindy Crawford, Terry Crews, Milo Ventimiglia, Burt Ward y Andy Kaufman (tributo póstumo), entre otros.

Dave Chappelle y Billy Porter serán reconocidos por sus actuaciones en vivo mientras que Susan Stamberg fue incluida por su trabajo en la radio.

Me han dado una de esas estrellas q no hay q mirar al cielo para verla, pero si caminar por ellas en el paseo de la fama de #Hollywood Estrellamente agradecido

A star, which you don’t need to look up to the sky to see,but that you can walk through TheHollywoodWalkOfFame. GRATEFUL pic.twitter.com/tW2kcQVWYH

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 21 de junio de 2019