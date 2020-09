Alejandro Sanz le hace ojitos a cineastas españoles

Alejandro Sanz estuvo este domingo en el Festival de San Sebastián como compositor e intérprete de la canción "El verano que vivimos" de la película homónima, experiencia que ha disfrutado y que estaría dispuesto a llevar más lejos, tal vez hasta hacer películas si recibe una "buena propuesta".

"¿Por qué no?", ha comentado entre risas el cantante y autor, que ha vendido más de 25 millones de discos en el mundo y ha ganado 23 Grammy Latinos y cuatro Grammy estadounidenses.

"Las cosas hay que probarlas todas en la vida, cuando llegue el momento adecuado y si alguien te ofrece algo que esté bien...Yo no voy a ir persiguiendo a nadie para que me meta en una película, pero....", comenta, achinando los ojos en una sonrisa para, acto seguido, lanzar halagos a "todos" los cineastas.

"Creo que el nivel de directores y de actores y del cine que se hace en España es muy bueno, realmente, trabajar con cualquiera de ellos que tenga una buena idea sería para mí un placer".

También lee: Filtran video donde Shakira y Alejandro Sanz coquetean

Y mientras ese momento llega, Sanz se acaba de bautizar en la banda sonora de la película de Carlos Sedes "El verano que vivimos" -presentada este domingo en una proyección especial en San Sebastián- como autor e interprete de una canción hecha por encargo y que llegó a su puerta "a través de un amigo".

"Invité a los productores a mi casa y me contaron lo que querían que hiciera. Me llamó mucho la atención porque, efectivamente, era algo que no había hecho hasta ahora y yo también me preguntaba por qué no. A lo mejor reservaba esta primera vez para este momento; la verdad es que lo he disfrutado muchísimo", asegura.

También lee: Alejandro Sanz termina otro capítulo amoroso, firma divorcio con Raquel Perera

Igualmente, Alejandro Sanz dice amén a la defensa de la cultura que hizo ayer Isabel Coixet al recoger su Premio Nacional de Cinematografía, necesaria incluso "para los que la desprecian".

"Es que tú puedes despreciar respirar, pero tendrás que hacerlo", ironiza Sanz, que adora y admira a la cineasta desde que hace años le grabó su segundo video musical, el del tema "Pisando fuerte" (1991) para el álbum "Viviendo deprisa", que fue "muy importante" en su vida porque "cambió completamente la parte visual de mi carrera".

Presume de pareja en San Sebastián

Alejandro Sanz se ha dejado ver por el Festival Internacional de Cine en San Sebastián acompañado por Rachel Valdés y su hija. El cantante posó para los medios que había en las inmediaciones con una sonrisa de oreja a oreja, y es que a pesar de los problemas de divorcio que ha tenido con Raquel Perera, parece que todo vuelve por fin a su normalidad.

No es la primera vez que Rachel Valdés acude junto al cantante a un evento, en julio estuvieron en un homenaje que recibía el intérprete por su trayectoria.



Foto: EFE/Javier Etxezarreta

Aunque los dos fueron con looks completamente distintos, formaron un dúo perfecto para las cámaras que se encontraban en el lugar perfecto. Rachel Valdés lucía de blanco, con pantalón pitillo, camiseta y chaqueta del mismo color y Alejandro Sanz de negro.

La hija del cantante se mantuvo en un segundo plano, pero sin embargo fue la primera en bajarse del coche con pantalones cortos y sudadera. Como no podía ser de otra manera, Alejandro Sanz mostró un sonrisa a todos los medios agradeciendo su presencia en un día tan especial para él.

nrv