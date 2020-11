Alejandro Lerner nunca había jugado con su hijo a la pelota

La pandemia ha encerrado a todos, incluso a famosos y cantantes, que pasaron de andar de viaje en viaje a . Ese fue el caso del cantautor argentino Alejandro Lerner, quien dice, no sintió el encierro los primeros tres meses, pero luego se dio cuenta de muchas cosas que ese ritmo de vida le había impedido.

“Haber estado en casa durante casi nueve meses ha significado estar al lado de mi familia, de mi mujer Marcela, y de mis hijos. Ser papá, no uno que se va de viaje todos los fines de semana, sino un papá que está al día a día, que cuando siente que sus hijos tienen que salir a gastar energía los lleva a una cama elástica y a la edad que tengo me pongo a saltar con ellos, o volver a jugar a la pelota, como dice la canción que estrené ayer (“Canciones en cuarentena”), que entre árboles y macetas volví a patear la pelota, porque mi hijo Tomás tiene cinco años y su papá nunca le había pateado la pelota”.



Además, dice el compositor, ha reaprendido matemáticas con su hija Luna, de once años y ve la cantidad de trabajo que es para su compañera de vida llevar la vida con los pequeños a cargo.

“La madre no para, desde el desayuno, el colegio, la casa, la comida, es increíble cuando uno se queda un tiempo en casa, lo que pasa es que se renueva y se acrecienta la admiración que yo tengo por las mujeres, son la escuela, la madre y todo”.

Además de estar más en familia, también ha escrito mucho, ha hecho transmisiones en vivo desde su celular, compartiendo un poco de música, y ahora prepara un concierto virtual por primera vez acompañado con sus músicos el próximo 20 de noviembre (los boletos se pueden adquirir en www.livepassplay.com).

“A mí me pasó algo, yo como artista sentí que tenía que documentar esta realidad, no puedo seguir cantando al cuerpo de la mujer, al bronceado, al sol, al ritmo, al auto, me parece que a mí como ser humano y como poeta no puedo mirar hacia otro lado, en un momento donde la humanidad tiene un nivel de angustia tan grande, de eso hablo yo en mis canciones, quizás es una cuestión de generación”, agregó.

El próximo 23 de noviembre, a las 12 hrs. Alejandro Lerner se sumará a la Expo Compositores 2020, que celebra 40 años de música pero esta vez, de manera virtual, con la presencia de artistas como Carlos Macías, Armando Ávila, Perla López, entre otros.

Además, Lerner está preparando una canción junto a Carlos Santana, cuyo estreno será en 2021, pero también prepara otro tema con Armando Manzanero, a quien considera su maestro y amigo.

“La primera vez que escuché la voz de armando manzanero fue cuando fui a 'Siempre en domingo', donde presentaba la canción 'No hace falta que lo digas'. Manzanero dijo que le encantaba mi canción y que me quería invitar a comer y eso fue en el año 84, a partir de eso he tenido el privilegio de tenerlo en mi corazón, estamos trabajando en una canción juntos, una canción coautoría”.

