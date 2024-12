Varias fueron las ocasiones en las que Silvia Pinal hizo público su cariño por Luis Miguel, incluso; uno de sus último deseos es que el artista cantara para ella en su funeral. Es por ello que, tras darse a conocer la muerte de actriz, el cantante no dudó en enviar sus condolencias a la familia a través de un enorme arreglo de rosas.

Sin embargo, el artista no fue el único miembro de la familia Basteri que reaccionó a la partida de "La Pinal", su hermano, Alejandro Basteri, no se quedó atrás y, a través de las redes sociales, compartió un sentido mensaje destacando la importancia de la actriz no solo para su familia, sino en la historia cultural de México.

"Te amamos para siempre Sra. Pinal, tu legado será eterno por tu talento, que deja una huella imposible de olvidar a todos los mexicanos", escribió junto a una fotografía en blanco y negro de una joven Silvia.





Dentro del Palacio de Bellas Artes, donde Silvia Pinal recibe un homenaje, hay una corona de rosas blancas enviada por Luis Miguel, el cantante fue pareja de Stephanie Salas, con quien tuvo a Michelle Salas, su hija.





En el texto, Basteri también expresó su admiración y gratitud a la diva, especialmente al mencionar el "regalo invaluable" que dejó en su vida, haciendo referencia a Michelle Salas, nieta de Pinal e hija de Luis Miguel.

"Nos dejaste de regalo a mi preciosa sobrina Michelle. Vuela alto Sra. Pinal. ¡Te amamos siempre!".









Basteri concluyó su homenaje con palabras llenas de cariño y respeto hacia Pinal, pero lo que llamó la atención es que en el texto hablaba en plural, lo que da a entender que podría haber hablado en nombre de su famoso hermano.

Además de Basteri, Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, también publicó unas palabras para despedir a Silvia Pinal.

“Hasta siempre, Silvia, tu legado será eterno por tu inconmensurable talento, que deja una huella indeleble en el mundo de la cultura. Te recordaremos siempre”.

