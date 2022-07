Alejandro Alcondez, el director mexicano con 80 películas

Hace casi tres décadas, Alejandro Alcondez tuvo un par de sueños en donde Mario Almada, uno de los actores más conocidos en el cine mexicano de acción, lo ayudaba a trabajar en cine.

El tapatío tenía apenas 18 años y entonces se atrevió a buscar a quien entonces contabilizaba más de 200 largometrajes, entre ellos “El tunco Maclovio”, “Siete en la mira” y obtenido una nominación al premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por su trabajo en “La viuda negra”.

"Le platiqué mis sueños, me dijo que le había caído bien y que iba a comenzar una película, que fuera con el director y le dijera que él me mandaba. Al principio el director no se portó bien, pero seguí insistiendo, me fui a Zacatecas donde sería el rodaje y por fin me aceptaron", recuerda.

Dicha película fue “El corrido de los Pérez” (1992) y fue un parteaguas en la carrera de Alejandro, que había decidido para entonces probar suerte en EU pues quería ser actor y crearse un nombre en el medio cinematográfico.

Con sus propios recursos levantó su propia compañía productora y en 1993 llamó a Almada para tenerlo en “Impacto de muerte”, en la que él era el personaje central y Don Mario otro de los principales, junto con Patricia Rivera.

Ahora, con más de 80 largometrajes en su carrera, en varios de ellos como protagonista y con una distribuidora, Alejandro es uno de los mexicanos sin reflectores, pero que son pieza clave para seguir abriendo camino al talento fílmico en el país del Norte.

Afincado allá desde hace 25 años, ha logrado concretar películas en inglés y español en locaciones mexicanas como Chihuahua y Michoacán, como “El bronko negro” y “Furia salvaje: el corrido de Juan Pastor”, ambas para video.

Nunca estudió actuación, se forjó en el teatro haciendo obras como “Don Juan Tenorio” y “Dámelas sin compromiso”. Su carrera real es ingeniero civil y ha logrado levantar aparte algunos negocios en EU, de donde sale el dinero para seguir en el cine.

"Hacer teatro me dio las tablas para poder desempeñarme en esto y, con el favor de Dios, la gente me ha respondido", considera.

Impulsa a nuevos talentos en cine

Originario de Casimiro Castillo, Jalisco, ubicado a unas tres horas de Guadalajara, Alcondez tiene como meta seguir impulsando el talento nacional más allá de México.

“Cielito lindo”, una de sus más recientes películas, estrenó en la cadena AMC de cines y, bajo el rubro de distribuidor, estrena este fin de semana en México la cinta “Ascensión”, producción estadounidense de terror.

Protagonizada por Ana Mulvoy Ten, Christie Burke y Farrah Mackenzie, cuenta la historia de un hombre que tiene encerradas a sus tres hijas y contrata a una mujer que se vuelve su amante. El problema inicia cuando una de las chicas le ordena que comience a asesinar a cada integrante de su familia.



"Lo que quiero es que el cine viaje entre países, que se conozca, no ha sido fácil, pero estamos en el camino", abunda.