Alejandra Guzmán crea su mejor versión

En la mitología griega, el fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor, y con ese ser es con el que Alejandra Guzmán se identifica, al considerar que, al igual que este personaje, ella a lo largo de su vida ha tenido que surgir de lo mas profundo para ser una mejor versión de ella.

“La vida me ha puesto cosas fuertes a lo largo de todo el tiempo, pero soy una guerrera y aquí me tienen, más fuerte, más sabia y queriendo tomar la vida por los cuernos. Pero hoy me siento en un buen momento y lugar aquí, pero no ha sido sencillo. Pero así me ha tocado y agradezco a la vida todas las pruebas que me ha puesto”, detalló a EL UNIVERSAL Alejandra Guzmán.

Este año, Alejandra cumple 12 años de haber vuelto a nacer, luego de haber estado en riesgo de morir a causa de unas inyecciones de polímeros que le pusieron en los glúteos; se trata de una lucha que ha librado más de una década y que apenas en febrero de este año venció.

“Esto (sus padecimientos) es algo con lo que de alguna manera tendré que vivir siempre, hoy estoy bien, pero nunca es una batalla ganada. Al final es algo que hoy me hace saber que no puedo descuidarme, que debo escucharme y quererme, primero está mi salud y todo lo demás ya vendrá”, comenta en entrevista.

El dolor que Guzmán ha experimentado derivado de los polímeros que se inyectó, señala, es algo que ha sido muy publicitado pero ha sufrido y llorado a solas, pues aunque ha estado rodeada de su familia, sólo ella ha sentido en carne viva lo que todo esto le produjo.

“A veces uno tiene tanto tanto dolor que ya no sientes, te vuelves inmune al dolor y creo que eso es lo que a mí me ha pasado. Cuando hablo de ser una mujer fuerte hablo de eso, he pasado por tantas cosas que hoy en día es difícil que algo me tire”, afirma.

Alejandra, quien este 30 de julio ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México como parte de su “Tuya Tour'”, dice que este año es uno de celebración y que por ello está iniciando esta nueva etapa en su carrera y en su vida.

“Hoy he aprendido a estar en paz conmigo, a quererme, me siento plena y sobre todo he prendido a rodearme de la gente correcta, gente que me quiere y gente que aporta a mi vida; las malas compañías han quedado atrás, he decidido estar plena y es una decisión que diario me propongo”.

Reconoce que a sus 54 años también ha aprendido a aceptarse, cuidarse y quererse, ya que le gustaría llegar a la edad de su madre, la actriz Silvia Pinal, quien tiene 91 años.

Alejandra se considera hoy una mujer madura y orientada, pues asegura que la vida le ha enseñado a ser humilde y a estar abierta a nuevas cosas, y en eso trabaja todos los días.

Terminó giras al lado de Gloria Trevi y de Paulina Rubio, y vuelve a los conciertos en solitario, sabiendo, dice, que pueden llegar nuevas propuestas para compartir el escenario.

“Hoy sé que me faltan muchas por descubrir y me siento en el momento en el que soy receptiva. nunca dejas de aprender, Una mujer como yo, que siempre ha estado sola, entiendo que hoy está bien compartir. Eso me demuestra que uno siempre está en un constante aprendizaje, nunca pensé que a mi edad aún tendría cosas que aprender”.

PASO A PASO

01 Es hija del cantante rockanrolero Enrique Guzmán y la actriz Silvia Pinal.

02 Aunque desde pequeña actuaba y cantaba, fue la rockera de Kenny y los eléctricos, quien le dio su primera oportunidad profesional.

03 Tiene más de 15 álbumes de estudio, y se calcula que ha vendido más de 30 millones de copias.

04 El 30 de julio se presentará en la Arena Ciudad de México.

54 AÑOS cumplió este 2022.

PODEROSAS



Con Gloria Trevi realizó la gira titulada Versus, y un disco con el mismo nombre.