Albo, de fan a intérprete de Gloria Estefan

Para la actriz mexicana Gaby Albo, la cantante Gloria Estefan siempre ha sido un ejemplo de vida que la ha inspirado a luchar por sus sueños, por lo que ahora celebra haber sido elegida para interpretarla en un musical que cuenta su vida en EU.

“De los Estefan todo es muy inspirador, ellos nunca tomaron un no por respuesta, si les decían no, pensaban cómo volverlo en un sí, me encanta como se apegaron a lo que ellos creían, nunca hacer lo que le gustaría al productor, confiaron en lo que hacían y sabían que si lo hacían con amor y honestidad, eso le gustaría al público”, dice Gaby.

On your feet! La historia de Gloria y Emilio Estefan es el musical que por primera vez se tradujo al español y que cuenta la vida de Gloria Estefan, quien está interpretada por Albo.

“Al principio ni me la creía, pensaba que era un sueño el hecho de interpretar a este ícono mundial latino tan importante, estoy muy feliz de hacer este proyecto con música tan padre, es un show que es muy demandante para mí”.

La puesta en escena estará hasta el 5 de junio en el GALA Hispanic Theatre de Washington, DC. Fue dirigido y coreografiado por Luis Salgado y supervisado directamente por Gloria y Emilio.

“Fueron bien lindos, vinieron a ver el show, ellos tradujeron algunas canciones, porque sí son canciones que conocemos pero están en inglés. Ellos se sentaron en primera fila y lloraron de inicio a fin, estaban muy emocionados”, recuerda.

El trabajo de la mexicana fue elogiado por Emilio, tanto que, cuenta, ya la invito a realizar un proyecto para HBO.

La actriz señala que se planea hacer una gira internacional, aunque aún no sabe si se llegará a Latinoamérica.