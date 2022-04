Alberto Mayagoitia, la casualidad que lo puso dos décadas en teatro

Lo que empezó como una afortunada casualidad para Alberto Mayagoitia, al toparse con un disco donde se narraba la historia de “Mi Cristo roto”, el día de hoy es un montaje unipersonal con el que va a cumplir dos décadas de llevarlo a distintos escenarios, con 800 representaciones en más de 10 países, en los cuales lo ha presentado en inglés y español. Por eso, asegura que actualmente es uno de los pilares más importantes de su carrera artística.

"¡Soy muy feliz! En mi vida hay un montón de razones por las cuales estar agradecido con Dios, vivo lleno de satisfacciones de todo tipo y eso me tiene muy contento. Hemos hecho un recorrido con 'Mi Cristo roto' que ha sido abundante en satisfacciones, tanto personales, artísticas, teatrales y por qué no decirlo, económicas también, a final de cuentas soy actor y vivo de actuar”, dice Mayagoitia.

Alberto da vida a un sacerdote jesuita que inicia un viaje de reflexión y autodescubrimiento, cuando se topa con un Cristo incompleto en una tienda de antigüedades. A pesar de que este texto de Ramón Cué habla de espiritualidad, el actor comenta que su conexión con la historia no fue inmediata y que se dio hasta el cuarto año, cuando cayó en cuenta de que “Mi Cristo roto” lo iba a acompañar por un largo tiempo.

“Yo comencé el monólogo cuando cumplí 33 años, por lo significativa que es esta edad en la vida de todo varón (a esa edad Jesús empezó su vida pública) y más como un auto regalo de cumpleaños que otra cosa. Por mi ego como actor, quería someterme a la prueba de estar solo, a no compartir los aplausos con nadie y hacer esa graduación a primer actor, fue hasta el cuarto año que me di cuenta que para hacer al padre Ramón no tenía que tener 33 años y que podría hacerlo toda la vida”.

Alberto comenta que 20 años tras este monólogo le hacen sentir un gran compromiso, porque la gente espera una gran actuación y un espectáculo bien bien hecho, como lo ha venido haciendo desde siempre.

“Hay mucha gente que viene a ver 'Mi Cristo roto' como parte de los ritos y las devociones que se acostumbran en Semana Santa, pero cada año la situación cambia, en 2021 estuvimos en encierro, hicimos la obra vía streaming, la grabamos en el Teatro Centenario y desde ahí la transmitimos, pero este año ya estamos saliendo de la hibernación poco a poco y ya tengo la posibilidad de tener en la sala al público, con sus risas y sus aplausos, eso es muy importante para mí”, expresa Mayagoitia, quien presentará esta obra el 15 y 16 de abril en el recinto antes mencionado.

El actor de telenovelas como “Luz y sombra” asegura que continuará con este montaje hasta donde pueda, porque el día que sienta hartazgo de subir al escenario a repetir una vez más el texto, esa será la señal de decir adiós, aunque asegura que eso lo ve muy lejano, porque tiene la fortuna de que cada función es diferente, veces en donde siente que algo verdaderamente mágico sucedió en escena y llegó hasta su público.

“No todos los días sale todo tan perfecto pero la sola esperanza de, 'hoy va a salir todo perfecto, hoy voy a volver a tocar el cielo, hoy el público va a tener esa catarsis maravillosa', me motiva a seguir adelante; porque el actor sabe cómo hacer que parezca como si fuera la primera función”.

El actor explica que con esta obra no quiere abusar del elemento fe para atraer a la gente, pues lo que quiere es ofrecer un montaje que artísticamente el público también disfrute.

"Vienen las personas que tienen una fe y una devoción importante a ver la obra, por lo que podemos decir que es un público que ya tenemos ganado, es como saltar a la cancha con dos goles a tu favor, pero no por eso le voy a echar menos ganas o voy a flojear en el escenario. Cuando produjimos la obra por primera vez mi esposa Lilia Sixtos y yo nos planteamos que ésta funcionara como obra independientemente de la fe de cualquiera, que el público diga, 'entendí el mensaje, me quito el sombrero ante este actor que echó el bofe, que gastó la garganta en el escenario y que memorizó las 48 cuartillas de la obra'".

Vuelta a la televisión

Alberto señala que si bien esta puesta en escena se ha vuelto emblemática para él, está abierto a hacer más cosas en teatro de otros géneros y temáticas, lo mismo en televisión, donde tiene alrededor de 15 años sin hacer nada y donde ahora busca una nueva oportunidad, haciendo audiciones como todos los aspirantes a un papel.

"Estoy en la mejor disposición de seguir avanzando en una carrera que en un momento dado yo descuide, porque el éxito de los negocios me alejó de la faceta de actor-empleado, pero vengo dispuesto a recuperar el terreno perdido", asegura.