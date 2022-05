Alan White: la esencia de “Imagine” dice adiós

Seattle.—Alan White, quien por años fue el baterista de la banda pionera de rock progresivo Yes, y quien también tocó en proyectos con John Lennon y George Harrison, murió a los 72 años.

“Fue un baterista maravilloso y parte esencial del sonido de ‘Imagine’, ‘Instant karma!’ y más grabaciones. Siempre fue gentil, amable y de buen humor. Tuvimos la suerte de que fuera parte de nuestra familia. Amor y condolencias para Gigi, Jesse y Cassi White; JJ, Ellie y Andrea”, tuiteó la artista y viuda de John Lennon, Yoko Ono.

El deceso de White fue anunciado en su página de Facebook por su familia. La publicación señala que falleció en su casa en la zona de Seattle tras una breve enfermedad. Días antes, Yes había dicho que por problemas de salud White no participaría en la próxima gira de la banda por Gran Bretaña para celebrar el 50 aniversario de su álbum clásico, Close to the edge.

White ingresó a Yes en 1972, reemplazando al baterista original, Bill Bruford. White era constante y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll como integrante de Yes en 2017.

Aunque no tocó en Close to the edge, estuvo en cada álbum de estudio posterior de Yes por casi cinco décadas, incluyendo The Quest, que debutó el año pasado.